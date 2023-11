Amdouni delude, capitan Xhaka splende, almeno per 45 minuti...

i titolari messi in campo in Ungheria da Murat Yakin. KEYSTONE

La Nazionale rossocrociata ha pareggiato contro Israele, dopo aver condotto per 86 minuti. Ecco le note date dalla redazione agli uomini messi in campo da Murat Yakin, autori di una prestazione a due facce.

Premessa

La partita della Svizzera ha mostrato due facce: quella brillante, sicura ed energica del primo tempo e quella arrendevole, scialba e paurosa del secondo. Le considerazioni qui sotto, in ordine cronologico, rispecchiano la bipolarità mostra a Felcsut dai ragazzi di Yakin.

Portiere

Nota 4.5 Portiere Yann Sommer

Si fa notare diverse volte a fare l'ultimo difensore rilanciando i compagni. La sua grande parata - unica nel primo tempo - arriva al 33esimo, quando Turgiman tenta di scavalcarlo dalla lunga distanza, ma lui non ci casca mantenendo la Svizzera in vantaggio. Incolpevole sulla rete del pareggio.

Difensori

Nota 4.5 Difensore Manuel Akanji

Solido, sventaglia palloni propositivi a destra e sinistra. Al 43esimo fa un fallo tattico provvidenziale. Come tutta la squadra rallenta troppo nel secondo tempo. Prima dello scadere della partita, si lancia in attacco cercando anche la rete.

Nota 4 Difensore Ricardo Rodriguez

Corre molto sulla fascia, ma non sempre controlla con accuratezza i palloni che gli vengono offerti. Blocca con il corpo una pericolosa palla avversaria. All'85esimo ferma un avversario lanciato a rete. Pure lui troppo passivo nella ripresa.

Nota 4 Difensore Edimilson Fernandes

Si dimostra subito veloce e aggressivo nei recuperi e ottimo nei cross dalla destra. Tenta il gol ma il suo tiro è troppo centrale. Effettua un cross lungo e perfetto, che Vargas concretizza per l'1-0. Suo il tocco sfortunato che ha permesso a Israele di pareggiare. Magari frustrato, interviene in maniera dura e maldestra su Turgiman facendosi espellere dall'arbitro.

Nota 4 Difensore Cédric Zesiger

È attento, non sempre preciso nei passaggi. Verso la fine di primo tempo si spinge in avanti. Fa quello che deve fare senza osare troppo.

Censtrocampisti

Nota 4.5 Centrocampista Denis Zakaria

È sempre aggressivo sul portatore di palla di Israele e si fa trovare dai compagni. Nel secondo tempo si mette in mostra per un grande recupero su di un avversario e per un siluro che il portiere d'Israele riesce a fatica e con bravura a neutralizzare.

Nota 5 Centrocampista Granit Xhaka

Il capitano stasera è assolutamente padrone del campo: corre con facilità, aggredisce gli avversari e fornisce una marea di palloni. Anche nel secondo tempo, nonostante non riesca a dettare i ritmi del primo, offre palle interessanti ai compagni, che però non riescono a concretizzare.

Nota 4 Centrocampista Remo Freuler

Non appare molto, ma lavora tanto, come spesso gli capita. Al 34esimo si fa fregare da Turgeman, che poi insegue con caparbietà e quindi recupera il pallone. Al 46esimo risolve una situazione difficile in area. Poi cala, anche lui, nonostante alcuni buoni interventi in fase difensiva.

Nota 4.5 Centrocampista offensivo Ruben Vargas

Al settimo minuto tenta la via del gol, che non gli riesce. Corre, sprinta sulla fascia e dimostra molta energia. Suo il gol di testa, imperioso, sul passaggio di Edimilson. Sfortunato al 41esimo colpisce la traversa a porta quasi vuota. Dovrebbe aiutare di più Rodriguez in fase di copertura. Nella ripresa si adopera in tal senso sulla fascia, ma non si fa più vedere davanti.

Attaccanti

Nota 3.5 Attaccante Mohamed Amdouni

Ha due occasioni di involarsi verso la porta, ma il salto dell'ultimo uomo non gli riesce. A lunghi tratti è fuori dal gioco. Anche nel secondo tempo non riesce a esplodere. Al settimo potrebbe segnare dopo aver saltato l'uomo, ma la sfera esce di poco.

Nota 4 Attaccante Noah Okafor

Inizia con una gran giocata che scaturisce in un passaggio perfetto a Vargas. Al 20esimo colpisce la traversa. Svaria da sinistra al centro e a destra con facilità. La tanta foga, a volte, gli fa perdere il pallone. Ottimo nel fornire un passaggio prima a Vargas - che colpisce la traversa - e poi a Freuler, che non trova il pertugio giusto. Poco in vista nel secondo tempo.

Sostituzioni

Nota 4 Sostituisce Okafor al 13esimo del secondo tempo Andi Zeqiri

Non ha fornito la vivacità che ci si aspettava da lui. Si becca pure un cartellino giallo.

Nota 5 Sostituisce Amdouni al 13esimo del secondo tempo Dan Ndoye

Inizia subito con il piglio giusto recuperando un ottimo pallone, Nonostante alcuni errori, come quando in contropiede sbaglia il passaggio a Zeqiri, continua a darsi da fare tentando di alzare la squadra e tenendo palla sul finale, quando gl'israeliani spingono con rinnovato furore.

Nota n.v. Sostituisce Vargas al 30esimo del secondo tempo Renato Steffen