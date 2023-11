Shaqiri inguardabile, Vargas e Freuler brillano di luce propria

Xherdan Shaqiri KEYSTONE

La Nazionale rossocrociata si è qualificata per la fase finale dei campionati europei, che si svolgerà in Germania l'anno prossimo. La prestazione contro il Kosovo (1:1), a Basilea, non è stata convincente. Ecco le note date dalla redazione agli uomini messi in campo da Murat Yakin.

Portiere

Nota 4.5 Portiere Yann Sommer

È il 20esimo quando il portiere dell'Inter tocca il secondo pallone con i piedi per rilanciare e viene falciato. Non ha colpe sulla rete segnata dal Kosovo.

Difensori

Nota 4 Difensore Nico Elvedi

Primo tempo in cui tocca poche palle. Commette un errore di supponenza in difesa che permette al Kosovo di graffiare. Si fa perdonare cinque minuti dopo fermando Zeqiri, lanciato solo verso Sommer. Ha le sue responsabilità sulla rete di Hyseni.

Nota 4.5 Difensore Manuel Akanji

Molte palle passano da lui, ma davanti ci sono pochi compagni da servire. Le poche volte che gli attaccanti kosovari si fanno vedere in avanti, lui chiude con maestria e personalità. Condivide le responsabilità con Elvedi nell'episodio che ha portato alla rete del Kosovo.

Nota 4.5 Difensore Ulisses Garcia

Nei primi dieci minuti è stato propositivo sulla fascia, da dove ha effettuato alcuni buoni cross, come nel secondo tempo, quando ha servito la palla dell'1:0.

Nota 4 Difensore Eray Cömert

Al 10° manca la palla da dentro l'area avversaria, da buona posizione. Fa alcuni buoni recuperi. Non brilla, ma non fa grossi errori. Una gara incolore la sua.

Censtrocampisti

Nota 4.5 Centrocampista Denis Zakaria

Nel primo tempo non si è visto molto, se non al 15°, quando, palla al piede, si infila nella difesa avversaria, mettendo un po' di scompiglio. Fa da torre per la rete di Vargas. Lascia partire una cannonata da fuori area al 20°, purtroppo troppo centrale. Nel secondo tempo continua a portar su palloni e creare spazi per i compagni.

Nota 4 Centrocampista Granit Xhaka

Partita difficile la sua: a chi dare la palla? Dopo un inizio autorevole si spegne un poco, come tutta la squadra. Dopo aver ricevuto il cartellino giallo, gioca con meno piglio agonistico in fase difensiva.

Nota 5 Centrocampista Remo Freuler

Nel primo tempo è tra i più attivi, fungendo da punta in diverse occasioni. Tenta spesso di muoversi sulla linea del fuorigioco. Sfortunato al 17°, quando calcia fuori da due metri. Anche nel secondo tempo mette la stessa vivacità. Difficile spiegare la sua sostituzione al 20esimo.

Attaccanti

Nota 5 Attaccante Ruben Vargas

Vivace. Al quinto, scambia con Shaqiri e scarica un siluro che esce di pochissimo. Ci prova in altre occasioni senza fortuna, poi serve un ottimo pallone per Freuler, che non trova la rete. In entrata di secondo tempo segna la rete del vantaggio. Si trova sui piedi anche la palla del 2:0, ma i difensori avversari respingono con un po' di fortuna.

Nota 3 Attaccante Xherdan Shaqiri

Calcia male tantissimi calci d'angolo, sbaglia diversi palloni e sbaglia una palla a pochi metri dalla porta avversaria. Unica fiammata positiva al 25°, quando appena dentro l'area, calcia a sorpresa, non riuscendo a soprendere il portiere avversario. Anche nel secondo tempo fa alcuni errori e tocca pochissimi palloni. Al 20° offre una buona palla a Freuler.

Nota 4 Attaccante Noah Okafor

Ci prova alcune volte a segnare, sempre da lontano, senza fortuna. Nei primi minuti s'intende bene con Garcia, poi rimane più solo. Al 21° si beve i difensori del Kosovo e serve un ottimo pallone in mezzo, non raccolto da nessun compagno. Come contro Israele, non riesce ad entrare nel vivo della partita.

Sostituzioni

Nota 4 Sostituisce Freuler al 20° del secondo tempo Michel Aebischer

Si è visto poco.

Nota n.v Sostituisce Vargas al 30° del secondo tempo Amdouni

n.v Sosituisce Okafor al 30° del secondo tempo Dan Ndoye

Nota n.v Sostituisce Cömert al 40° del secondo tempo Renato Steffen