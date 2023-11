Renato Steffen (sinistra) e Granit Xhaka, delusi al termine della gara persa contro la Romania. KEYSTONE

La Nazionale rossocrociata, già qualificata, ha perso l'ultima gara di questa campagna verso Euro 2024 contro la Romania (1-0). Ecco le note date dalla redazione agli uomini messi in campo da Murat Yakin.

Portiere

Nota 4.5 Portiere Yvon Mvogo

Nel primo tempo para due palle centrali e sbaglia un rinvio. Incolpevole sulla rete dei rumeni. Al 13esimo del secondo tempo Mvogo si esibisce in una grande parata, salvando la porta della Svizzera dalla seconda capitolazione.

Difensori

Nota 4 Difensore Nico Elvedi

Fa una gara solida. Nel secondo tempo mette un pallone delizioso per i compagni che però non sfruttano.

Nota 3.5 Difensore Manuel Akanji

Sulla sinistra, inizia un po' sottotono, poi inanella una serie di interventi decisivi. Anche nel secondo tempo non è il difensore sicuro ammirato in diverse occasioni. Alla fine mostra la sua frustrazione.

Nota 4 Difensore Ulisses Garcia

Da subito offre due ottimi cross in mezzo, poi aggiunge due errori. Peccato che sulla palla offertagli da Ndoye arriva con una frazione di secondo in ritardo. Combatte e corre con costanza. A inizio del secondo tempo si perde il centravanti rumeno, che di testa serve il compagno per la prima rete dei padroni di casa.

Censtrocampisti

Nota 4 Centrocampista Ricardo Rodriguez

Non più sulla fascia, il giocatore del Torino corre, sa dove mettersi e sbaglia poche palle, anche se non brilla per inventiva.

Nota 4.5 Centrocampista Granit Xhaka

Sicuro e molto aggressivo alla ricerca della palla. Tra le note migliori vi è un ottimo servizio per Ndoye e un recupero provvidenziali sulla linea dei sedici metri. Si fa ammonire e da lì il suo apporto come tallonatore viene meno. Fino alla fine cerca di mantenere ordine e dirige la squadra con autorità e maturità.

Nota 4 Centrocampista Michel Aebischer

Al 19° si addormenta mentre sta per rilanciare, dando la possibilità alla Romania di creare in fase offensiva. Da lì in poi, la sua gara diventa ordinata e solida. Tocca i palloni con grande tranquillità e corre molto. Nel secondo tempo serve un gran pallone in verticale per Okafor, che calcia fuori di poco. Non è stato però abbastanza incisivo per meritare una nota più alta della sufficienza.

Nota 4.5 Centrocampista Dan Ndoye

Inizia bevendosi 5 giocatori sulla corsa. Crea spazi con la sua velocità e s'intende bene con Shaqiri. Al 27esimo offre un ottimo pallone in mezzo dove i compagni arrivano tardi. Nel secondo tempo cerca il dribbling che non gli riesce, ma ha il merito di provarci. Il giocatore del Bologna lotta fino alla fine su ogni pallone.

Attaccanti

Nota 3.5 Attaccante Ruben Vargas

Meno spumeggiante di sabato, a volte si trova in soprannumero con Okafor, sulla fascia sinistra. Al 15esimo del secondo tempo si fa parare un bella conclusione.

Nota 3.5 Attaccante Xherdan Shaqiri

Da subito appare più spumeggiante rispetto alle ultime uscite, nonostante alcuni errori. Serve un'ottima palla per Ndoye al 25esimo, poi inizia ad abbassarsi per cercare i palloni e lo si vede spaziare anche al centro, sempre alla ricerca del servizio dei compagni. Non trova comunque il lampo di genio.

Nota 3.5 Attaccante Noah Okafor

Nei primi 15 minuti si vede poco, poi inizia a spostarsi sulla fascia a prendere palloni, lasciando però orfano il centro. Al 17esimo ci prova da fuori area con un tiro velenoso, ben parato dal portiere rumeno. Ancora nel secondo tempo, imbeccato da Aebischer, manda fuori, poi serve lui per Vargas una gran palla.

Sostituzioni

Nota 4 Sostiuisce Shaqiri al 62esimo Renato Steffen

Buon'entrata in merito del giocatore del Lugano, che corre, serve e prova anche a segnare. Sbaglia alcuni palloni, ma ci mette la solita grinta.

Nota 3.5 Sostituisce Okafor al 62esimo Mohamed Amdouni

Inizia subito con il piglio giusto. Cerca in diverse occasioni di liberarsi per la conclusione, ma la difesa rumena, glielo impedisce. Non riesce a sfruttare la sua facilità nel dribbling.

Nota 4 Sostituisce Garcia al 62esimo Filip Ugrinic

Entra con voglia, ma sbaglia un passaggio facile per Amdouni, in contropiede. Si trova a tu per tu con palla del pareggio, ma nella confusione, davanti alla porta rumena, non riesce a trovare lo spiraglio giusto.

Nota n.v. Sostituisce Vargas all'81esimo Andi Zeqiri