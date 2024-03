Due bocciati e molte domande sulla Svizzera vincente in Irlanda

I titolari di Svizzera-Irlanda. Keystone

La Nazionale rossocrociata ha sconfitto l'Irlanda in amichevole. Ecco le note date dalla redazione agli uomini messi in campo da Murat Yakin.

Redazione blue Sport Redazione blue Sport

Portiere

Nota Portiere Yvon Mvogo: 5.5

Non è certo molto impegnato. Quando viene chiamato a intervenire si fa sempre trovare pronto. Sempre molto sicuro con la palla fra i piedi, non sbaglia quasi mai un passaggio. Anche nel finale compie un paio di parate decisive e termina il match senza subire reti.

Difensori

Nota Difensore Eray Cömert: 3.5

Viene schierato sulla sinistra nel terzetto dei difensori. È molto volenteroso ma manca di precisione nei passaggi, così facendo mette diverse volte in difficoltà i compagni di squadra.

Nota Difensore Nico Elvedi: 4.5

Torna in campo dopo aver riposato sabato sera contro la Danimarca. È lui a giocare al centro del trio difensivo della Nati.

Nota Difensore Fabian Schär: 4.5

Molto calmo e ordinato. Interviene spesso per recuperare palla e non lascia pochissimo spazio agli avversari. Fa valere la sua esperienza, coordinando il gioco fra difesa e centrocampo.

Censtrocampisti

Nota Nota Centrocampista Silvan Widmer: 4

Come sempre quando c'è lo si vede e lo si sente. Sulla fascia è lui che comanda, anche se questa sera non si vede troppo là davanti. Lascia il campo al 65esimo per Mbabu.

Nota Centrocampista Michel Aebischer: 4

Aebischer fa il suo dovere. È molto mobile in campo, a livello difensivo non fa rimpiangere Remo Freuler, ma a differenza del collega riesce a inserirsi in avanti con meno regolarità.

Nota Centrocampista Granit Xhaka: 4.5

Una prestazione solida quella del capitano. Nei minuti finali del primo tempo colpisce anche un palo con un tiro da fuori area. Viene sostituito al termine del primo tempo da Freuler. Nei secondi 45 minuti la sua mancanza si sente terribilmente.

Nota Centrocampista Vincent Sierro: 4.5

È la sua prima partita con la maglia della Nazionale maggiore. Gioca senza paura in mezzo al campo, recupera palloni e non disdegna nemmeno la fase offensiva. Il suo match termina al 65esimo quando viene sostituito da Zakaria.

Nota Centrocampista Dan Ndoye: 4.5

È lui a crearsi la prima occasione da rete al decimo minuto di gioco con un tiro pericoloso dal limite dell'area. Corre molto, torna a dare man forte ai compagni e a cercar palla nella propria metà campo, forse anche troppo. Lascia spazio a Kutesa al 65esimo.

Attaccanti

Nota Attaccante Xherdan Shaqiri: 5

Questa sera torna titolare. Nella prima mezz'ora corre più di quanto siamo stati abituati a vedere. È proprio il folletto partito per l'America ad aprire le marcature e a siglare l'uunica rete del match. Shaqiri colpisce su calcio di punizione, è la sua 30esima segnatura con la maglia rossocrociata. Si spegne inesorabilmente nel secondo tempo, fino a quando, al 75esimo lascia il campo per dare spazio a Okafor.

Nota Attaccante Mohamed Amdouni: 3.5

Nel primo tempo fa molto movimento ma tocca pochi palloni. Nella ripresa si vede un po' di più, quasi sempre con delle azioni personali. Eccellente l'accelerazione sulla fascia al 62esimo, che dà sui piedi di Aebischer un ottimo pallone per un tiro pericoloso dal limite dell'area.

Sostituzioni

Nota Entra al 46esimo posto di Xhaka Remo Freuler: 4

Prende il testimone di Xhaka nei secondi 45 minuti. Il suo tempo di gioco coincide però con il netto calo della Nati, non certo esclusivamente per causa sua. Tiene bene il centrocampo e si fa vedere nel finale con un paio di passaggi filtranti in contropiede.

Nota Entra al 65esimo al posto di Sierro Denis Zakaria

Senza voto. Ha giocato troppo poco.

Nota Entra al 65esimo al posto di Widmer Kevin Mbabu

Senza voto. Ha giocato troppo poco.

Nota Entra al 65esimo al posto di Ndoye Dereck Kutesa

Senza voto. Ha giocato troppo poco.

Nota Entra al 75esimo al posto di Shaqiri Noah Okafor

Senza voto. Ha giocato troppo poco.

Nota Entra all'80esimo al posto di Schär Becir Omeragic

Senza voto. Ha giocato troppo poco.