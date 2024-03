Neymar vuole trasferirsi negli USA? Keystone

Nell'ultima estate Neymar si è trasferito in Arabia Saudita fra le fila dell'Al-Hilal. Dopo soli cinque incontri ufficiali, il trentaduenne ha subito una rottura del legamento crociato e da allora non è più rientrato in campo. Ora pare che stia già considerando un altro trasferimento, per ritrovare un suo ex compagno di squadra.

Hai fretta? blue News riassume per te Lo scorso autunno, Neymar si è lacerato il legamento crociato dopo appena cinque partite giocate con la sua nuova squadra Al-Hilal.

Nonostante l'infortunio e un contratto valido fino all'estate del 2025, il brasiliano sta alimentando voci su un suo possibile trasferimento.

Neymar non nasconde che gli piacerebbe giocare di nuovo con Lionel Messi. Mostra di più

È una piccola dichiarazione carica di significato quella che ha rilasciato Neymar ai margini del GP di Formula 1 in Bahrein, parlando con alcuni giornalisti. «Spero che giocheremo di nuovo insieme. Leo è una grande persona. Spero che sia felice a Miami. Se lo è, lo sarò anche io».

Neymar giocherà di nuovo con Lionel Messi, magari con la casacca dell'Inter Miami? Per i due si tratterebbe di un ricongiungimento, tenendo conto che hanno giocato ben 206 partite assieme. Dal 2013 al 2017 i due hanno infatti formato una coppia molto temuta al Barcellona, vincendo numerosi titoli, di cui anche la Champions League.

Nel 2015 Messi e Neymar hanno vinto insieme la Champions League. Keystone

In seguito, dal 2021, i due amici hanno giocato insieme per il PSG, prima che le strade delle due superstar si separassero nell'estate del 2023. Messi si è trasferito negli Stati Uniti all'Inter Miami, mentre Neymar ha preso la via dell'Arabia Saudita firmando con l'Al-Hilal.

Nel frattempo, mentre l'argentino incanta i tifosi di Miami, Neymar è scomparso dai radar. Il brasiliano ha disputato appena cinque partite ufficiali per il suo nuovo club prima di subire una rottura del legamento crociato.

Il medico della Nazionale brasiliana, Rodrigo Lasmar, prevede un possibile ritorno in campo per il prossimo mese di agosto. Tuttavia, è incerto se il trentaduenne giocherà nuovamente per l'Al-Hilal, nonostante abbia un contratto fino all'estate del 2025.