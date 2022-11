L'Inter asfalta il Bologna, perde ancora l'Atalanta

Inter – Bologna 6:1 Serie A, 14esima giornata, Stagione 2022/23 09.11.2022

I nerazzurri si riscattano travolgendo i rossoblu emiliani, si blocca ancora la formazione di Gasperini perdendo a Lecce, avanza piano la Roma con un pari col Sassuolo.

In attesa di Juve e Lazio, il turno infrasettimanale è sempre nel segno del Napoli che semina tutte le big e, con la decima vittoria di fila, raggiunge un vantaggio imbarazzante (+8 sul Milan).

Inter-Bologna 6:1

L'Inter viene messa in seria difficoltà all'inizio: Barrow e Arnautovic sfiorano in vantaggio che viene poi raggiunto con una deviazione casuale di Likoyannis. Ma nella testa dell'Inter scatta l'allarme e segna tre gol in 15 minuti, chiudendo la pratica. Dzeko infiamma San Siro con una girata al volo spettacolare, poi Dimarco trasforma una punizione, Lautaro firma il tris con un colpo di testa su angolo pennellato da Calhanoglu. Non c'è più partita: Dimarco segna la sua doppietta, Calhanoglu trasforma un rigore e Gosens firma il 6-1, stesso risultato dell'anno scorso.

Atalanta, passo falso

Dopo aver perso con onore contro il Napoli l'Atalanta fa una brutta figura regalando a un volitivo Lecce il primo successo casalingo. Due gol in due minuti confezionano il ko per i pugliesi che affondano gli ospiti con Baschirotto e Di Francesco. Zapata rimette in corsa i suoi ma nella ripresa Koopmeiners si mangia il pari. Gasperini rischia tutto cambiando nove titolari rispetto a sabato, il Lecce una volta tanto raccoglie i frutti del suo bel gioco.

Le altre

Nelle altre partite torna al successo il Torino regolando una Sampdoria sempre più deludente, continua la rincorsa della Fiorentina che supera la Salernitana imbroccando la terza vittoria consecutiva. La Roma di Mourinho strappa un pareggio fuori casa.