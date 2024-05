Mahmoud KEY

ultimo turno di SL del girone per la salvezza non prometteva grandi emozioni.

Con le ultime due posizioni già definite, l’ Ormai certo della retrocessione, lo Stade Lausanne ha onorato la sua ultima partita nel massimo campionato imponendosi 2-1 a Lucerna grazie alla doppietta di Mahmoud. Sono terminati invece a reti inviolate gli altri due incontri Basilea-Yverdon, in cui Bernardoni ha parato un rigore a Barry, e Losanna-Grasshopper, entrambi combattuti a livello fisico nonostante la posta in palio fosse irrisoria. Il 26 e il 31 maggio è in programma lo spareggio tra Cavallette e Thun.

