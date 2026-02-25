  1. Clienti privati
Serata nera per lo svizzero Lo svarione di Akanji che ha portato alla eliminazione dell'Inter in Champions 

Luca Betschart

25.2.2026

 Inter – Bodø/Glimt 1:2

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26 

24.02.2026

Manuel Akanji ha vissuto alcuni minuti amari nella gara di ritorno degli spareggi di Champions League contro il Bodö/Glimt: il suo grosso errore ha portato al vantaggio dei norvegesi, che hanno infine vinto la sfida per 2 a 1. L'Inter saluta così il torneo.

Andreas Lunghi

25.02.2026, 08:44

25.02.2026, 08:57

Champions League. Un erroraccio di Akanji spiana la strada al Bodo/Glimt. L'Inter lascia mestamente il torneo

Champions LeagueUn erroraccio di Akanji spiana la strada al Bodo/Glimt. L'Inter lascia mestamente il torneo

Dopo la sconfitta per 3-1 nell'estremo nord, l'Inter ha affrontato un compito difficile nel secondo turno dei play-off contro il Bodö/Glimt. La squadra milanese non è riuscita a rimontare e così i finalisti dell'anno scorso hanno dovuto ritirarsi prima degli ottavi di finale di Champions League.

La sconfitta in casa per 2:1 è stata causata dal difensore della Nati Manuel Akanji. Poco dopo l'intervallo, il 30enne ha vissuto alcuni minuti amari.

Scontro, erroraccio e un tiro sul palo

Al 51° minuto, lottando per il pallone con Ole Didrik Blomberg, è stato colpito sopra l'occhio sinistro dalla nuca del norvegese. Visibilmente stordito, Akanji viene assistito sulla linea laterale e continua a giocare con una fasciatura alla testa.

260224_INT_BOD_NL_akanji_ouch-ITA.mp4

24.02.2026

Sette minuti dopo, le cose si mettono ancora peggio per il giocatore svizzero. Circondato da tre norvegesi, effettua un retropassaggio troppo corto a Yann Sommer. Jens Petter Hauge lo ringrazia segnando l'1:0 per il Bodö/Glimt.

260224_INT_BOD_NL_0_1-ITA.mp4

24.02.2026

Altra sfortuna per Akanji al 69° minuto. Ha la possibilità di rimediare al suo errore, ma colpisce solo il palo. Fedele al motto: se non funziona, non funziona.

