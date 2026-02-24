La sfida di andata tra Atletico e Bruges - terminata 3 a 3 - è stata un turbinio di emozioni e colpi di scena. L'Atleti infatti ha sprecato i vantaggi di 2-0 e 3-2, facendosi pareggiare sul finale, in Belgio.

Il club spagnolo, sotto la guida di Simeone, ha superato le precedenti quattro sfide a eliminazione di Champions League.

Simeone: «Abbiamo bisogno dei nostri tifosi»

«La partita potrebbe essere imprevedibile perché si ha un'idea di ciò che potrebbe accadere, ma ovviamente non sempre va così e bisogna adattarsi a ciò che succede durante la partita», ha detto Diego Simeone in conferenza stampa.

Diego Simeone KEYSTONE

Il coach dei Colchoneros ha chiarito che i tifosi avranno un ruolo cruciale. «Affronteremo la partita in un modo che crediamo possa metterli in difficoltà. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi, abbiamo bisogno che siano vicini alla squadra. L'energia che ci trasmettono ci alimenta e noi dobbiamo restituirgliela con il duro lavoro, con il calcio, con il nostro gioco».

Ivan Leko: «Vogliamo dimostrare che il play-off non è il nostro limite»

«È un onore guidare il Club Brugge nei play-off della fase a eliminazione diretta della Champions League, ma d'altra parte vogliamo di più. Vogliamo dimostrare che questo non è il nostro limite», ha chiarito Ivan Leko, da poco coach della formazione belga.

Ivan Leko KEYSTONE

«Sono venuto a Madrid per ottenere buoni risultati, per dimostrare che possiamo farcela, anche contro le squadre più forti, pur conoscendo la loro forza».

«Rispettiamo l'Atletico Madrid, ma abbiamo anche un nostro piano. Durante la partita dovremo affrontare molta pressione e tensione, ma spero che riusciremo a ottenere un grande risultato», ha concluso il croato giunto sulla panchina del Bruges a dicembre dello scorso anno.