Champions League Atletico di nuovo in vantaggio grazie a Cardoso. Lo spettacolo a Madrid continua 

Redazione blue Sport

24.2.2026

Seguite la serata di Champions League con video e informazioni in tempo reale.

Redazione blue Sport

24.02.2026, 18:41

24.02.2026, 19:58

Live-Ticker: tutti gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito
  • 48°

    Goool Atletico!

    Nemmeno il tempo ricominciare e Cardoso, dalla distanza, grazie ad una leggera deviazione, trova le rete del secondo vantaggio per i padroni di casa.

    24.02.2026

  • Inizia il secondo tempo

  • Finisce il primo tempo sul risultato di 1 a 1 (aggregato 4 a 4)

  • 36°

    Gooool Bruges!

    Su calcio d'angolo è Ordonez, lasciato solo davanti alla porta, a pareggiare per i belgi.

    24.02.2026

  • Rete che ha dato fiducia agli uomini di Simeone, ora spinti a gran voce dal proprio pubblico

  • 23°

    Gooool Atletico

    Sorloth calcia e Mignolet non trattiene. Spagnoli in vantaggio

    24.02.2026

  • 17°

    Prima occasione per il Bruges sui piedi di Vetlesen

  • Inizia la sfida del Wanda Metropolitano

  • Benvenuti in questo ticker per una serata di Champions League che promette scintille

  • Le formazioni di Atletico - Bruges

  • Il pre partita

    La sfida di andata tra Atletico e Bruges - terminata 3 a 3 - è stata un turbinio di emozioni e colpi di scena. L'Atleti infatti ha sprecato i vantaggi di 2-0 e 3-2, facendosi pareggiare sul finale, in Belgio.

    Il club spagnolo, sotto la guida di Simeone, ha superato le precedenti quattro sfide a eliminazione di Champions League.

    Simeone: «Abbiamo bisogno dei nostri tifosi»

    «La partita potrebbe essere imprevedibile perché si ha un'idea di ciò che potrebbe accadere, ma ovviamente non sempre va così e bisogna adattarsi a ciò che succede durante la partita», ha detto Diego Simeone in conferenza stampa.

    Diego Simeone 
    Diego Simeone 
    KEYSTONE

    Il coach dei Colchoneros ha chiarito che i tifosi avranno un ruolo cruciale. «Affronteremo la partita in un modo che crediamo possa metterli in difficoltà. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi, abbiamo bisogno che siano vicini alla squadra. L'energia che ci trasmettono ci alimenta e noi dobbiamo restituirgliela con il duro lavoro, con il calcio, con il nostro gioco».

    Ivan Leko: «Vogliamo dimostrare che il play-off non è il nostro limite»

    «È un onore guidare il Club Brugge nei play-off della fase a eliminazione diretta della Champions League, ma d'altra parte vogliamo di più. Vogliamo dimostrare che questo non è il nostro limite», ha chiarito Ivan Leko, da poco coach della formazione belga.

    Ivan Leko 
    Ivan Leko 
    KEYSTONE

    «Sono venuto a Madrid per ottenere buoni risultati, per dimostrare che possiamo farcela, anche contro le squadre più forti, pur conoscendo la loro forza».

    «Rispettiamo l'Atletico Madrid, ma abbiamo anche un nostro piano. Durante la partita dovremo affrontare molta pressione e tensione, ma spero che riusciremo a ottenere un grande risultato», ha concluso il croato giunto sulla panchina del Bruges a dicembre dello scorso anno.

  • Il Bruges cerca l'impresa a Madrid!😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma vi sono quattro sfide di ritorno dei play-off. Le emozioni sono assicurate.

    • Mostra di più

