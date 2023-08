Lo Young Boys se la vedrà con il City, fortune alterne per le 4 italiane

KEYSTONE

Sorteggiati a Montecarlo le squadre che prenderanno parte alla fase a gioroni di Champions League.

Hai fretta? blue News riassume per te Young Boys sorteggiato nel gruppo con Manchester City, Lipsia e Stella Rossa.

Fortune alterne per le italiane: sulla carta più fortunate Inter e Lazio, mentre Milan e Napoli sono finiti in gironi più difficili. Mostra di più

Per la terza volta nella loro storia nei gironi di Champions, i gialloneri sono finiti nel Gruppo G in cui spicca il Manchester City. A completare il girone ci sono Lipsia e Stella Rossa. Pochi i precedenti con le avversarie. Due gli incroci con i serbi ed entrambi poco fortunati (out nelle qualificazioni di CL del 2004-5 e 2019-20. Nessuno scontro con Lipsia e City, ma curiosamente negli unici altri due precedenti ai gironi l'YB sfidò l'altra di Manchester, lo United.

Così le italiane

I rossoneri, inseriti nel Gruppo F, dovranno affrontare PSG, Borussia Dortmund e Newcastle. Complicato è anche il gruppo del Napoli campione d'Italia, il C, completato da Real Madrid, Sporting Braga e Union Berlino.

Decisamente meglio è andata all'Inter, finalista dell'ultima edizione, che sfiderà nel girone D Benfica, Salisburgo e Real Sociedad. Anche alla Lazio è andata relativamente bene. L'italiana si trova l'Atletico, il Feyenord e il Celtic.

I gruppi più duri fra i restanti sono l'A (Bayern, Manchester United, Copenaghen e Galatasaray) e il B (Siviglia, Arsenal, PSV e Lens).