Non sono stati segnati gol nel derby di Istanbul tra il Galatasaray e il Fenerbahce della vigilia di Natale. Ma c'è altro di cui parlare: l'occhio nero rimediato dall'attaccante Mauro Icardi.

Hai fretta? blue News riassume per te La stella del Galatasaray Mauro Icardi ha rimediato un occhio nero nel derby contro il Fenerbahce.

Il suo club pubblica un comunicato e parla di manipolazione. La risposta del Fenerbahce non si fa attendere.

La partita più importante della Süper Lig è terminata 0-0. Ma grazie alla migliore differenza reti, il Fenerbahce resta davanti ai rivali a pari punti. Mostra di più

Alla vigilia di Natale, Mauro Icardi ha pubblicato una foto natalizia su Instagram. Quello che è saltato subito all'occhio è... l'occhio nero che il fuoriclasse argentino del Galatasaray si è procurato nel derby di Istanbul contro il Fenerbahce. La partita della vigilia di Natale è finita 0:0.

E il Galatasaray si sente truffato. Il club ha pubblicato una foto del volto tumefatto di Icardi sul canale ufficiale X e ha scritto: «Coloro che vogliono solo giustizia per se stessi oggi hanno manipolato il calcio turco su tutti i canali. Mostriamo ciò che gli arbitri, il VAR e 26 telecamere non hanno saputo vedere. E ci vergogniamo per loro».

Il club di Icardi ritiene che il Gala avrebbe dovuto ricevere un rigore per un fallo in area. Ma la risposta dell'arcirivale non si è fatta attendere. Il Fenerbahce, dal canto suo, ha controbattuto con un comunicato stampa: «Il tentativo di creare una chicane dopo che il giocatore è andato a sbattere contro il palo della porta lo lasciamo alla discrezione del pubblico».

Si è schiantato con forza contro il palo

Ma da dove viene quindi l'occhio nero di Icardi? Su internet circolano diversi video che riprendono la scena in area di rigore, in cui il 30enne è stato coinvolto. La più dolorosa per Icardi è stata probabilmente quando ha sbattuto con forza contro il palo della porta dopo un calcio d'angolo.

Cosa dice lo stesso Icardi? Nelle sue foto di Natale, in cui la moglie Wanda Nara si mostra solidale e si è dipinta un occhio nero, l'argentino si è astenuto dal lanciare accuse e si è limitato a scrivere: «Buon Natale a tutti. Vi auguriamo salute, pace e tanto amore da Istanbul».

Fenerbahce e Galatasaray sono a pari punti in testa alla Süper Lig, con il Fener al primo posto grazie alla differenza reti.

Di recente due scandali hanno fatto scalpore nel calcio turco. In primo luogo, il presidente del club Ankaragücü ha picchiato un arbitro in ospedale. Successivamente, il capo dell'Istanbulspor di Hakan Yakin ha ritirato la squadra a causa di una decisione arbitrale controversa.