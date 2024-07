Zanotti Bottani KEY

Eco dello Sport, il Lugano ha trovato un accordo per un contratto quadriennale con Mattia Zanotti.

Swisstxt

Secondo quanto annunciato dall’ Il terzino 21enne è cresciuto nelle giovanili dell’Inter e nella scorsa stagione ha giocato in prestito al San Gallo, con un bottino di 3 gol e 5 assist in 34 presenze (più una in Coppa).

L’ufficialità è attesa nei prossimi giorni.

Swisstxt