Sarà battaglia KEY

Non è stato fortunato, il sorteggio del Lugano nei quarti di Coppa Svizzera, che ha pescato il Basilea. La gara si giocherà mercoledì sera a Basilea, con inizio alle 20:30.

Perché il Basilea resta quel Basilea capace di sollevare per 13 volte il trofeo. E volenteroso, viste le ambizioni compromesse in Super League, di andare sino in fondo nell’unico torneo che gli resta.

Dalle parti del St.Jakob attendono questa partita come la partita, quella da non sbagliare per evitare di catalogare l’annata come catastrofica.

Circostanze che non devono preoccupare il Lugano, che a Basilea non perde da quasi due anni ed è desideroso di replicare l'impresa del 1992, nell'unico precedente su sei che gli ha sorriso.

Swisstxt