Bagno di folla per Lukaku al suo arrivo a Napoli. Imago

Romelu Lukaku ha acceso l'entusiasmo dei tifosi del Napoli con il suo arrivo in città, dove si prepara a prendere il posto di Osimhen sotto la guida di Antonio Conte.

Hai fretta? blue News riassume per te Romelu Lukaku ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi del Napoli, che ripongono molte speranze nel suo contributo alla squadra.

L'attaccante belga è stato fortemente voluto da Antonio Conte, che lo ha già allenato con successo al Chelsea e all'Inter.

Lukaku ha espresso il suo impegno a dare il massimo per il Napoli, incoraggiato anche dalle parole del suo connazionale Dries Mertens, che lo ha definito perfetto per la piazza napoletana. Mostra di più

Romelu Lukaku ha infiammato il mercato del Napoli e l'entusiasmo dei tifosi, che sono impazziti alla presentazione del belga. Scherzando con i medici durante le visite, il 31enne ha detto: «Scusatemi per tutto questo, non è colpa mia», riferendosi all'accoglienza calorosa dei tifosi.

C'è grande aspettativa sull'attaccante di Anversa, che prenderà il posto di Osimhen in campo e su cui tutto Napoli ripone molte speranze.

Lukaku è stato fortemente voluto dal neo allenatore Antonio Conte, che lo ha già allenato al Chelsea e all'Inter. Il duo delle meraviglie si ricompone: «È impressionante, se non gli piace qualcosa lo rifà almeno cinque volte, lo conosco bene», ha raccontato il calciatore nel video pubblicato sul canale YouTube del Napoli.

«La mia storia con lui è iniziata tanti anni fa, quando mi volle già da ragazzino. Abbiamo lavorato insieme solo qualche anno fa, ma mi ha portato a un altro livello, sia calcistico che mentale. La foto più bella è quella con lui dopo aver vinto lo scudetto», ha proseguito Big Rom.

L'ex Inter e Juve ha anche parlato dei suoi nuovi tifosi, della città e della conversazione avuta con Dries Mertens, connazionale e un simbolo del Napoli: «Si vede che i tifosi vivono per la squadra, e questo è uno stimolo importante per i giocatori. A Napoli hai l'obbligo di dare il massimo e di essere sempre pronto al 100%. Questa è la mia mentalità. Ho parlato con un caro amico, Dries, che mi conosce bene e mi ha detto che Napoli è la piazza perfetta per me».

Il bomber belga è pronto a segnare in Serie A, con una nuova casacca.