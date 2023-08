A Miami Messi è felice. Imago

Negli USA Lionel Messi segna, vince e si sente felice. In conferenza stampa ha parlato del suo trasferimento negli Stati Uniti, dei latinos a Miami e molto altro. L'argentino ha anche riflettuto sul periodo passato a Parigi.

Hai fretta? blue News riassume per te In conferenza stampa Lionel Messi ha parlato della sua nuova squadra: «Qui ci sono tutte le condizioni per un calcio di alto livello».

L'argentino ha pure raccontato del suo trasferimento dal Barcellona al Paris Saint-Germain. Mostra di più

Lionel Messi ha elogiato la sua nuova casa calcistica e ha raccontato le ragioni del suo trasferimento al Paris Saint-Germain nel 2021. «Il mio trasferimento a Parigi non era ciò che desideravo», ha confessato il campione del mondo argentino durante la sua prima conferenza stampa come giocatore dell'Inter Miami.

Dopo aver lasciato Barcellona per Parigi, la sua avventura nella capitale francese non è stata particolarmente brillante sul fronte dei successi sportivi. Anche l'amore non è mai veramente sbocciato fra la Pulce e il suo nuovo club. A causa dell'ingente debito accumulato negli anni precedenti, anche questa estate il Barça non è stato in grado di riportare in Catalogna il 36enne argentino, che aveva coronato la sua carriera con la vittoria del Mondiale in Qatar a fine 2022.

Messi: già 9 gol col Miami

Dopo la scadenza del suo contratto con il PSG, Messi ha rifiutato diverse offerte faraoniche provenienti dall'Arabia Saudita, scegliendo invece di trasferirsi negli USA, più precisamente nel club di David Beckham.

Da quando è arrivato, nella Leagues Cup l'Inter Miami ha vinto sei partite consecutive ed è a un passo dal suo primo titolo della storia. La finale della competizione internazionale si svolgerà questo sabato contro Nashville. Sino a ora con la maglia dell'Inter, Messi ha già messo a segno nove gol.

La Pulce ha ammesso di non essersi pentita del cambio di Continente, anche se deve ancora abituarsi al clima caldo e umido di Miami. In seguito ha parlato della sua situazione personale, di come sia positiva in confronto a com'era invece a Parigi, dove ha vissuto momenti difficili. Il fatto che Miami «sia popolata da molti latinos rende tutto più semplice», ha tenuto a sottolineare il campione del mondo.

In questo periodo della carriera per l'argentino la cosa più importante è sentirsi bene e godersi ciò che fa, come ha spiegato lo stesso Messi, specificando di voler contribuire a migliorare ulteriormente il profilo internazionale della MLS. «Qui ci sono tutte le condizioni per giocare un calcio di alto livello», ha detto alla rete televisiva ESPN.