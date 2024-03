Lionel Messi non pensa ancora alla pensione. Keystone

Il campione del mondo Lionel Messi ha discusso sul suo ritiro, senza specificare l'età in cui pensa di chiudere col calcio giocato.

dpa - fon fon

Hai fretta? blue News riassume per te Lionel Messi non vuole far dipendere la fine della sua impressionante carriera dall'età: «Finché mi sentirò bene, continuerò a giocare».

Ecco perché l'argentino non sta ancora pensando all'imminente fine della sua carriera: «Quando sarà il momento, troverò la strada che mi soddisfa, un nuovo ruolo», ha commentato Messi. Mostra di più

La star argentina Lionel Messi non lega il suo ritiro a un'età precisa. «Sarà il momento in cui sentirò di non rendere più come prima, di non divertirmi più, di non essere più d'aiuto ai miei compagni di squadra», ha dichiarato il campione del mondo in un episodio del podcast saudita «Big Time».

«Sono molto autocritico. Se sento che è il momento di fare questo passo, lo farò, a prescindere dall'età», ha spiegato l'attaccante dell'Inter Miami che compirà 37 anni tra tre mesi, aggiungendo: «Finché mi sentirò bene, continuerò a giocare. Perché è ciò che mi piace fare e so fare bene».

Messi non vuole ancora pensare al suo futuro professionale dopo la fine della sua carriera da calciatore. «Al momento sto cercando di godermi il presente senza pensare troppo al futuro. Non ho ancora un'idea chiara al riguardo. Spero di poter continuare a giocare per ancora molto tempo», ha sottolineato il fenomeno di Rosario.

A causa di un infortunio muscolare, l'otto volte vincitore del Pallone d'oro ha saltato le due ultime partite amichevoli della Nazionale argentina contro El Salvador e Costa Rica.