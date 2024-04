Miracolistico Ronaldo: segna una vittoria per 8-0 e due triplette in 72 ore!

Ronaldo colpisce con un'altra tripletta 03.04.2024

Anche a 39 anni Cristiano Ronaldo dimostra ancora una volta le sue qualità di goleador nella lega professionistica saudita. Martedì sera, CR7 ha realizzato tre reti nella vittoria per 8-0 di Al-Nassr contro Abha, la sua seconda tripletta in 72 ore.

sda - fon fon

Hai fretta? blue News riassume per te Cristiano Ronaldo ha messo a segno una tripletta e fornito due assist nella vittoria per 8-0 dell'Al-Nassr contro l'Abha, consolidando il suo status di capocannoniere del campionato saudita con 29 gol.

Ronaldo, con il suo ruolo decisivo in campo, contribuisce significativamente alla performance della sua squadra, attualmente seconda in classifica e in lotta per il titolo a otto giornate dalla fine del campionato. Mostra di più

«Non rallentiamo!», ha scritto Ronaldo su Instagram dopo la partita l'esperto Cristiano Ronaldo. Il calciatore portoghese ha segnato tre reti nel primo tempo e ha anche fornito due assist per il club saudita nove volte campione, attualmente secondo in classifica con dodici punti di distacco dal leader Al-Hilal, a otto giornate dalla fine del campionato.

Già sabato, nella vittoria per 5-1 contro l'Al-Tai, Ronaldo aveva realizzato una tripletta, raggiungendo questo traguardo per a terza volta in stagione. Il 39enne guida la classifica dei marcatori del campionato con 29 gol all'attivo.

Contro l'Abha, Ronaldo ha segnato due volte su calcio di punizione (11esimo e 21esimo minuto). Dopo mezz'ora ha poi servito l'assist per il 3-0 a Sadio Mané, ex giocatore di Liverpool e Bayern.

Poi, tre minuti prima dell'intervallo, Ronaldo ha completato la sua tripletta, prima di fornire l'assist per il 5-0 a Abdulmajeed Al-Sulayhim. Quando si dice che il lupo perde il pelo ma non il vizio, in questo caso quello del gol.