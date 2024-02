Artur Jorge, con Hans-Peter Zaugg. Keystone

È morto a 78 anni Artur Jorge, allenatore portoghese che guidò la Nazionale svizzera di calcio a Euro 96 in Inghilterra. Lo riferiscono i media del suo Paese.

Noto agli appassionati per i suoi iconici folti baffi, Artur Jorge Braga Melo Teixeira, questo il suo nome per esteso, rimase alla testa della selezione rossocrociata fra il 1995 e il 1996. Al massimo torneo continentale, ottenne un pareggio contro i padroni di casa all'esordio (1-1 con rigore di Kubilay Türkyilmaz), ma poi venne eliminato alla fase a gironi dopo le sconfitte con Paesi Bassi e Scozia.

Jorge è stato anche un ex calciatore di ottimo livello (ha vestito per sedici volte la maglia del suo Paese), un attaccante con un gran senso del gol. La sua carriera, finita prematuramente per un grave infortunio, si è svolta prevalentemente in Portogallo, a parte una breve parentesi negli Usa.

È però da allenatore che Jorge si è tolto le maggiori soddisfazioni. Da selezionatore, oltre alla Svizzera, ha guidato il suo Portogallo e il Camerun, mentre a livello di club ha ottenuto numerosi successi in patria sulla panchina del Porto (tra cui il trionfo nell'allora Coppa dei Campioni nel 1987 a Vienna contro il Bayern Monaco) e Benfica, ma anche all'estero, in particolare con PSG e CSKA Mosca.

Gli allenatori della Nazionale svizzera dal 1981 Murat Yakin / 2021 - ?

Vladimir Petkovic 2014 – 2021 / 78 Partite / 1,79 Media punti a partita

Ottmar Hitzfeld 2008 – 2014 / 61 Partite / 1,77

Jakob Kuhn 2001 – 2008 / 73 Partite / 1,56

Enzo Trossero 2000 – 2001 / 10 Partite / 1,20

Hanspeter Zaugg 2000 (a interim) / 4 Partite / 1,25

Gilbert Gress 1998 – 1999 / 18 Partite / 1,33

Rolf Fringer 1996 – 1997 / 11 Partite / 1,18

Artur Jorge 1996 / 7 Partite / 0,71

Roy Hodgson 1992 – 1995 / 41 Partite / 1,78

Uli Stielike 1989 – 1991 / 26 Partite / 1,65

Paul Wolfisberg 1989 (a interim/ con Stielike) / 1 Partita /. 0

Daniel Jeandupeux 1986 – 1989 / 28 Partite / 1,14

Paul Wolfisberg 1981 – 1985 / 51 Partite / 1,39 Mostra di più

bt, ats