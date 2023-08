Doppietta per Lautaro KEY

Il Napoli non ha fallito nella prima giornata di Serie A.

Impegnati in trasferta, i partenopei hanno sconfitto per 3-1 il Frosinone. La squadra di Garcia, sotto per il rigore di Harroui, ha bucato la porta ciociara con Politano e Osimhen (doppietta). Inizio col piede giusto anche per l'Inter, che a San Siro ha avuto la meglio sul Monza per 2-0. Tra i nerazzurri, in gol con Lautaro, ha debuttato Sommer.

