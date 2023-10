Messi ha avuto un alterco con un avversario. Youtube

I campioni del mondo dell'Argentina si sono imposti in una partita di qualificazione per i prossimi Mondiali contro il Paraguay. Il Brasile invece, non è andato oltre il pareggio. Il centro delle discussioni si sposta su un probabile sputo a Lionel Messi e una «doccia» di popcorn per Neymar.

Hai fretta? blue News riassume per te L'Argentina vince contro il Paraguay nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo, mentre il Brasile non va oltre l'1-1 col Venezuela.

Lionel Messi sarebbe stato colpito da uno sputo da parte di un avversario e Neymar sarebbe stato bersagliato da popcorn. Mostra di più

I freschi campioni del Mondo dell'Argentina sono impegnati nelle qualificazioni sudamericane per il Mondiale del 2026. Ieri sera l'Albiceleste ha vinto 1-0 contro il Paraguay nell'Estadio Monumental di Buenos Aires. Per la squadra di casa, è stata la terza vittoria consecutiva.

La superstar Lionel Messi, seduto in panchina, ha osservato i compagni di squadra brillare. Dopo solo tre minuti, Nicolás Otamendi ha siglato la rete del vantaggio. L'Argentina ha dominato in lungo e in largo, ma nonostante le ghiottissime occasioni di Lautaro Martínez (30'), De Paul (41') e Nicolás González (44') il punteggio è rimasto di 1-0.

Spitting at Messi warrants a lifetime ban from the beautiful game. pic.twitter.com/uEssdPB4Hu — MC (@CrewsMat10) October 13, 2023

Messi diventa un bersaglio

Al 53esimo minuto è arrivato il momento di Messi, assente nell'ultimo match per infortunio. Venti minuti più tardi La Pulga ha quasi messo a segno una rete con un bel tiro da fuori area.

La partita però si è conclusa senza ulteriori reti: il capitano dell'Argentina resta dunque fermo a 104 gol realizzati in 176 partite giocate.

Verso la fine del match Messi ha avuto un confronto verbale con Antonio Sanabria. Quando Messi si è poi girato, Sanabria gli ha sputato addosso. Non è chiaro dalle immagini se Messi sia stato colpito, ma l'intento c'è stato, ed è chiaramente disgustoso.

Interpellato dai giornalisti, Messi ha dichiarato: «In spogliatoio mi hanno detto che qualcuno mi ha sputato addosso. La verità è che non so nemmeno chi sia questo ragazzo. Preferisco non parlarne, altrimenti diventerà famoso».

Sanabria ha negato l'attacco, sostenendo che potesse essere un effetto dell'angolazione della camera.

Curiosamente, i due potrebbero essersi già incontrati. Sanabria ha giocato nelle giovanili del Barcellona, l'ex club di Messi.

🚨 🚨 📽️



A Brazilian fan throws popcorn at Neymar's head, and Neymar gets angry and insults the Brazilian fan#Neymar #BRAxVENpic.twitter.com/6IBxhOvowQ — FAISAL RSL (@SaudiPLf) October 13, 2023

Doccia di popcorn per Neymar

Il Brasile, dopo le vittoria di 5-1 sulla Bolivia e l'1-0 sul Perù, nella terza partita di qualificazione per i Mondiali non è andato oltre il pareggio.

Gabriel Magalhães ha siglato l'unica rete per la Seleçao, ben imbeccato da un calcio d'angolo di Neymar. Un gol di Vinícius Júnior è stato annullato per fuorigioco. La squadra guidata dall'allenatore ad interim Fernando Diniz ha mancato numerosissime occasioni, e alla fine è stata beffata da Eduard Bello, all'85esimo: l'attaccante del Mazatlán FC ha infatti pareggiato con una spettacolare rovesciata.

Dopo la partita, alcuni tifosi erano visibilmente agitati. Un fan ha lanciato un sacchetto di popcorn contro Neymar. Il giocatore, visibilmente infastidito, prima di rientrare negli spogliatoi ha risposto per le rime all'uomo autore della bravata.