Hayley Raso festeggiata da una compagna. IMAGO/Eibner

Haley Raso continua a brillare e segnare con la maglia della Nazionale australiana ai Mondiali femminili. E pensare che alcuni anni fa la sua carriera sembrava finita.

Hai fretta? blue News riassume per te Haley Raso ha segnato già tre reti ai Mondiali per la sua nazionale, l'Australia.

La 28enne ha siglato la seconda rete contro la Danimarca, che ha permesso all'Australia di staccare il ticket per i quarti di finale.

Nel 2018 la ragazza subì un gravissimo infortunio alla schiena rendendola incapace di camminare. Mostra di più

La Nazionale svizzera ha terminato sabato la sua avventura alla Coppa del Mondo femminile negli ottavi di finale, giustiziata dalla Spagna con un secco 5-1. L'Australia invece, padrona di casa, sempre agli ottavi, ha battuto la Danimarca per 2-0, assicurandosi l'accesso ai quarti di finale. La seconda rete per le ragazze di Gustavsson è stata siglata da Hayley Raso, una miracolata.

L'incidente

Già, perché nell'agosto del 2018, mentre giocava per i Portland Thorns, squadra della National Women's Soccer League, l'attaccante australiana subì un infortunio traumatico alla schiena durante una partita contro i Washington Spirit. Il curioso incidente, fu causato da una collisione con il ginocchio del portiere avversario che andò a sbattere violentemente nella schiena della Raso, che rimase a terra, immobile.

Seguirono attimi di paura come ha dichiarato la stessa Raso alla ABC: «In quel momento non potevo fare nulla, avevo un dolore così forte che non riuscivo a muovere il corpo. Sapevo che era successo qualcosa di brutto».

Il preparatore atletico, precipitasi in campo, le chiese subito se riusciva sentire le gambe, a muovere le dita dei piedi. Negativo.

A soli 23 anni, Raso temeva che non avrebbe mai più camminato o praticato sport. Ma nei giorni successivi, nonostante la rottura di tre vertebre, ricevette notizie positive dai medici.

«Ti riprenderai, giocherai di nuovo»

Twitter

«Un neurochirurgo è venuto a parlarmi e mi ha detto: "Ti riprenderai, sarà dura, ma giocherai di nuovo"», così ancora alla ABC: «In quel momento ho provato un grande sollievo perché avevo in testa tutte quelle cose che pensavo di dover affrontare».

La ragazza trascorse una settimana e mezza in ospedale prima di essere trasferita in un centro di riabilitazione locale, dove ha dovuto imparare gradualmente a camminare di nuovo.

Parlando del suo percorso di riabilitazione, Raso ha raccontato: «È stata dura. Non riuscivo nemmeno a muovermi o a rotolarmi nel letto, figuriamoci ad alzarmi. Ho avuto alcuni episodi in cui sono svenuta a causa del dolore e sono andata in shock». Poi, piano piano, ha cominciato ad alzarsi da sola, a muoversi sulla sedia a rotelle per poi passare all'uso di un deambulatore. Passo dopo passo.

Ma grazie alla sua incredibile forza di volontà, solo sei mesi dopo aver subito la lesione traumatica, la Raso è tornata in campo in una partita con la maglia della Nazionale, in una gara valida per la Nations Cup contro la Nuova Zelanda. E, incredibilmente, ha segnato.

A quattro anni di distanza dal terribile incidente, Hayley Raso è diventata una delle eroine della Coppa del Mondo femminile.

Alla caccia di Miyazawa

L'australiana ha già segnato tre volte in questa Coppa del Mondo, mentre la testa della classifica marcatori spetta alla giapponese Hinata Miyazawa, che di reti finora ne ha segnate 5.

Il Giappone affronterà venerdì la Svezia, ai quarti. L'Australia di Raso attende di conoscere la sua sfidante per la gara di sabato. C'è una nazione che sogna e Hayley Raso è il simbolo di questa bella realtà del calcio femminile mondiale.