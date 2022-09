«Non credo di venir esonerato, ma ...», «Una partita da ricordare per sempre»

Jurgen Klopp (sinistra) e Luciano Spalletti al termine della sfida giocata al Maradona di Napoli. Getty Images

Al termine della sfida di Champions League dominata dalla formazione italiana, i commenti delle due parti non potevano essere più diversi. Dal mea culpa di Klopp alla lucida analisi di Spalletti, e altro ancora.

«Tifosi del Liverpool vi consigliamo vivamente…mangiate tanta pizza e divertitevi in una delle città più belle del mondo», aveva scritto l'attore Salvatore Esposito sulla pagina dedicata ai tifosi del Liverpool giunti in Campania per seguire la sfida di Champions League.

Qualcuno si è divertito davvero ieri sera, tra questi non vi sono stati i tifosi inglesi. Il Napoli di Spalletti ha infatti travolto il Liverpool di Klopp grazie ad una gara giocata su alti ritmi, durante la quale la freschezza del reparto offensivo partenopeo ha tagliato le linee di difesa inglesi come il burro. Poteva finire 7-0, e non ci sarebbe stato nulla da recriminare.

Klopp: «I nostri problemi sono evidenti»

«Non credo di poter essere esonerato ora, ma il giorno che il club cambia idea me lo dirà. Il proprietario vuole stare calmo e aspetta che io risolva la situazione e non pensa che altri risolvano al posto mio». Lo ha detto il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp dopo il ko in Champions League contro il Napoli. «I problemi stasera – spiega Klopp – sono stati evidenti: il Napoli ha giocato bene e noi male. Potremmo trascurare l'inizio con il rigore concesso ma sappiamo che in una situazione così non è facile e noi non abbiamo giocato, non abbiamo avuto un minuto in cui siamo riusciti ad essere compatti o a fare bene il pressing. I problemi sono evidenti».

«"Ho chiesto scusa ai tifosi. E' un volo lungo da Liverpool a Napoli, è stata una serata deludente e quindi sono andato da loro», così ancora il tecnico tedesco.

Spalletti show: «Stasera tutti guardano il Napoli» Il tecnico del Napoli dopo la roboante vittoria per 4-1 sul Liverpool in Champions League dà spettacolo nel post-partita. 08.09.2022

«E' un risultato importante. Noi prendiamo le misure del match in base all'avversario, se si chiama Liverpool il risultato come quello di stasera fa clamore», ha detto il tecnico del Napoli ai microfoni di Amazon Prime.

«E' fondamentale – ha spiegato Spalletti – saper giocare il proprio calcio, dando seguito a questo per 95', senza giocare a sprazzi. Prima del match ho detto che non avrei firmato per il pari perché non si fa mai, si tenta sempre di dare la convinzione ai propri giocatori di giocarsela contro tutti, non farli sentire con limiti, sapendo che niente è impossibile».

Spalletti guarda al successo di stasera ma anche al futuro: «Abbiamo giocato – ha detto – una buona partita, niente presunzione e arroganza, domani mattina ti alleni bene, perché tutti i giorni devi dare il massimo. Non puoi accendere la luce stasera e contro lo Spezia spegni l'interruttore. L'inizio di stagione è molto positivo, proseguiamo concentrati».

Le tante frecce all'arco di Spalletti

Emozionato, Simeone ha commentato così a Prime il suo esordio in Champions League con il gol: «Avevo 14 anni, sognavo di giocare in Champions, ho fatto il tatuaggio per questo sogno e ora ho giocato e segnato, baciando il pallone tatuato». Simeone ha sottolineato di sapere «di poter segnare, ero pronto per la Champions, giocare un minuto e avere un'occasione: l'ho avuta e non ho sbagliato. Ora pensiamo alla bella notte di una grandissima partita, emozionante per me e per tutti, vincere contro una squadra così difficile vale tanto».

«La cosa più importante è aver dominato questa partita. E' stata perfetta, abbiamo vinto contro un avversario di prima fascia», ha invece detto Piotr Zielinski a Sky, autore di una doppietta nella magica serata del Maradona.

Il presidente: «Una serata che ricorderò per sempre»

Naturalmente soddisfatto il presidente del Napoli De Laurentiis, che su Twitter ha così commentato la vittoria della sua squadra.

«Una serata che ricorderò per sempre. Un grande orgoglio essere il presidente di questa squadra, magistralmente guidata da Spalletti e il suo staff. Bravi tutti e grazie grazie grazie al pubblico del Maradona».