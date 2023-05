Ottimo affare per Inter e Milan

Romelu Lukaku KEY

È' stata una 34a giornata estremamente proficua per Inter e Milan nella lotta per la qualificazione in Champions League.

I nerazzurri quarti in graduatoria hanno battuto per 2-0 la Roma all'Olimpico, portandosi così a un solo punto dal secondo posto. Secondo posto che è ancora occupato dalla Lazio nonostante la sconfitta contro i rossoneri per 2-0 a San Siro. Con questo successo gli uomini di Pioli hanno avvicinato i biancocelesti, ora lontani solamente tre punti. Nella lega cadetta il Genoa si è invece assicurato la seconda posizione che vale la promozione in Serie A.

Swisstxt