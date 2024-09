Alisha Lehmann IMAGO/Sportimage

Si sono trasferiti dall'Inghilterra all'Italia per giocare con la Juventus. Pochi sono però finora i minuti di gioco concessi a Douglas Luiz e Alisha Lehmann. Lei ha deciso comunque di togliersi un sassolino dalle scarpe.

bfi bfi

Hai fretta? blue News riassume per te Alisha Lehmann e il compagno Douglas Luiz si sono trasferiti a Torino, dove entrambi vestono la maglia della Juventus.

La calciatrice svizzera ha sbottato sull'enorme differenza di salario: «È ingiusto».

Ai critici e a chi ama scherzare sulla questione risponde: «Siamo brave e appassionate».

Seppur non si conoscano i dettagli salariali dei due, sembra chiaro che la differenza sia notevole. Mostra di più

«È ingiusto!»: così Alisha Lehmann ha parlato di recente del divario salariale tra lei e il suo fidanzato Douglas Luiz.

Ricordiamo che all'inizio di questa stagione la coppia di calciatori è passata dall'Aston Villa alla Juventus per intraprendere un nuovo capitolo della loro carriera.

Poco spazio in campo per Alisha

Nel frattempo la Juventus Women Torino è tornata a giocare nel calcio europeo. Le italiane hanno battuto il Paris Saint-Germain con un punteggio aggregato di 5-2.

Per la calciatrice svizzera però, in campo non c'è stato spazio.

Ma torniamo alle lamentele legate alla disparità di salario.

La differenza salariale sembra essere notevole

Se i dettagli relativi allo stipendio della calciatrice, che ha firmato fino al 2027, non sono stati resi pubblici, è però ragionevole ipotizzare che i suoi guadagni siano paragonabili o leggermente superiori ai circa 200.000 franchi all'anno che guadagnava all'Aston Villa.

Per quanto riguarda invece i potenziali guadagni del suo ragazzo, le cifre potrebbero essere sorprendenti.

Infatti, quando la Juventus ha cercato il brasiliano, i rapporti indicavano che il club era pronto a offrirgli circa 5,5 milioni di franchi all'anno. Attualmente, secondo i dati di «AiScore», il suo stipendio annuale è stimato in circa 7 milioni di dollari.

La disparità tra i due stipendi è presumibilmente notevole.

Non si scherza sul calcio femminile: «Siamo brave e appassionate»

In una recente dichiarazione la ragazza elvetica infatti parla di questo problema: «È qualcosa che mi riguarda perché sono una donna. Ovviamente, la strada che stiamo percorrendo è ancora lunga, perché la parità salariale potrebbe non esserci mai».

Lei si batte per il cambiamento e ha una forte opinione in merito, affermando che ci vuole, da parte di tutti, «una volontà molto forte» per guidare il cambiamento.

Ha poi attaccato i critici che amano scherzare su queste cose. «Se qualcuno viene da me con delle battute, gli chiedo sempre: "Hai mai visto una partita?"».

«Probabilmente no, - ha continuato - perché quando vedi una partita ti rendi conto di quanto siamo brave e appassionate».

Dichiarazioni sul salario che non saranno sfuggite al consiglio di amministrazione della Juventus.

La coppia conduce una vita «ordinaria»

Nonostante si può avvalere anche di un seguito di 17 milioni di persone su Instagram, più di Roger Federer, lei dice di mantenere uno stile di vita semplice, come chiunque altro.

«Vivo una vita normale. Torno a casa, cucino, faccio le stesse cose di tutti gli altri», ha spiegato.

Douglas Luiz alla ricerca di un posto da titolare

Anche Douglas Luiz spinge per essere titolare nella Juventus. Finora il brasiliano ha trovato poco spazio a Torino dopo il suo trasferimento estivo dall'Aston Villa.

I tifosi della Juve erano entusiasti quando il club lo ha ingaggiato nell'ultima finestra di trasferimento, fiduciosi che avrebbe avuto un impatto significativo.

Thiago Motta, che aveva approvato il trasferimento, con l'intenzione di fare del brasiliano il suo centrocampista centrale principale insieme a Teun Koopmeiners, per ora sembra avere cambiato idea.