Douglas Luiz ha raccontato al «Daily Mail» che grazie alla relazione con Alisha Lehmann ha dovuto imparare meglio l'inglese. «Non possiamo litigare se non conosco la lingua», ha detto il centrocampista dell'Aston Villa.

Hai fretta? blue News riassume per te Alisha Lehmann e Douglas Luiz giocano entrambi in Premier League per l'Aston Villa e sono tornati insieme lo scorso mese di gennaio.

Douglas Luiz ha raccontato i dettagli della loro relazione in un'intervista al «Daily Mail», rivelando una regola ferrea: fra le mura di casa non si parla di calcio. Mostra di più

In un'intervista rilasciata al «Daily Mail», la stella del calcio brasiliano Douglas Luiz si è confidato, parlando della vita quotidiana con l'attaccante della Nazionale svizzera e star dei social media con quasi 17 milioni di follower su Instagram.

«Le persone dicono sempre che siamo una coppia di celebrità, ma siamo normalissimi», ha detto Douglas Luiz, giocatore dell'Aston Villa. «Andiamo a mangiare fuori. Andiamo a giocare a bowling o a fare shopping». Pur essendo più un tipo da casa, Luiz desidera vivere esperienze sociali con Alisha.

In Inghilterra, a differenza del suo paese natale, questo è possibile. «L'altro giorno ero al supermercato senza cappellino o cose del genere. Voglio semplicemente vivere la mia vita. Se poi qualcuno vuole una foto con noi, va bene. Qui in Inghilterra è tutto tranquillo. Se vado a fare la spesa in Brasile, è una follia, quasi impossibile. Qui conduciamo una bella vita».

Il calcio è un tabù

Una vita felice con una sorprendente regola domestica per due calciatori professionisti: in casa il tema calcio è tabù.

Dopo una pausa nella relazione, i due sono di rimessi insieme dal 2023. Douglas Luiz ha rivelato inoltre che grazie alla relazione con la svizzera - nata nel piccolo comune di Tägertschi, vicino a Münsingen nel canton Berna - il suo inglese è molto migliorato.

«Fra di noi dobbiamo parlare in inglese. Non possiamo litigare se non conosco la lingua. Ora, se litighiamo, possiamo discuterne subito».

Prima il centrocampista doveva tradurre tutto dal portoghese all'inglese con il suo cellulare. «Questo doveva cambiare. Lei parla cinque lingue. Ora io ne parlo tre: portoghese, inglese e spagnolo. Non male per qualcuno che non ha nemmeno finito la scuola».