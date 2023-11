Un'imprevista svolta di carriera per la calciatrice Alisha Lehmann?

La stella della Nati Alisha Lehmann guadagna con il calcio e i social media. Ma ci saranno presto anche delle nuove entrate con la musica?

Hai fretta? blue News riassume per te Alisha Lehmann, calciatrice dell'Aston Villa e influencer con oltre 16 milioni di follower, ha rivelato di aver scritto una canzone rap con un'ex compagna di squadra.

Nonostante un inizio di stagione difficile, Lehmann vuole darsi anche alla musica, anticipando la pubblicazione di un brano inedito, senza tuttavia pensare a un intero album. Mostra di più

L'inizio di stagione con l'Aston Villa non è andato come sperato per Alisha Lehmann. In quattro partite, le «Villains» non sono riuscite a ottenere punti.

Nonostante ciò, la stella della Nati ha partecipato all'ultima puntata della serie della BBC «Unlocked» con il conduttore Liam MacDevitt, dove ha rivelato alcuni segreti. Quando le è stato chiesto di leggere l'ultima notifica ricevuta sul suo cellulare, l'attaccante, che ha più di 16 milioni di follower su Instagram, ha esitato.

Tuttavia alla fine la 24enne ha dato il via libera e ha raccontato: «Io e Shania (Shania Hayles è un'ex compagna di squadra che ora gioca al Bristol City ndr.) abbiamo scritto una canzone rap. Ma non posso farvela ascoltare. È inedita. La sentirete quando verrà pubblicata...».

Non si sa quando la canzone del duo Lehmann/Hayles vedrà la luce, ma di sicuro sembra che non arriverà un intero album. «Ovviamente no. Sono una calciatrice».

Non è la prima volta che il nome di Lehmann viene associato al rap. La rapper tedesca Shirin David ha già dedicato alcune barre di una sua canzone, intitolata «Babsi Bars», alla calciatrice bernese: «Controllo il gioco come Alisha Lehmann in una partita di calcio».