Alisha Lehmann con la sua nuova maglia, quella della Juventus Women

Ha firmato una settimana fa il contratto di trasferimento dall'Aston Villa alla Juventus Women. I media italiani celebrano il colpo di mercato, che potrebbe giovare a tutto il movimento.

Alisha Lehmann ha firmato alcuni giorni fa per la Juventus Women.

Il suo trasferimento segue quello del compagno Douglas Luiz.

Il brasiliano ha infatti lasciato l'Aston Villa per vestire la maglia bianconera.

In Italia c'è chi crede che il colpo di mercato della Juventus Women non abbia tanto a che fare con le qualità tecniche della calciatrice svizzera, ma più con il suo seguito di ammiratori.

La Lehmann ha più follower in Instagram di Inter e Milan, 30 volte più del club per il quale giocherà. Mostra di più

Uno sguardo alla rosa della Juventus femminile mostra che Alisha Lehmann - da pochi giorni giocatrice del club bianconero - dovrà affrontare una forte concorrenza interna per un posto da titolare.

Tra le attaccanti, ad esempio, figurano Cristiana Girelli, capocannoniere della Nazionale italiana, e la francese Lindsey Thomas. Sulle fasce invece, la scorsa stagione hanno impressionato la vivace Lineth Beerensteyn e Sofia Cantora, che ha la stessa età di Lehmann e mostra punti di forza simili.

Che una calciatrice finisca sulla prima pagina de i grandi quotidiani sportivi italiani è ancora un fatto inusuale. Alisha, ce l'ha fatta. E non sembra per meriti sportivi, come ha asserito la leggendaria calciatrice italiana Carolina Morace.

«È sicuramente una buona giocatrice, ma non in grado di fare la differenza», ha dichiarato a «Tuttosport» la nota allenatrice. «Non lo ha fatto né all'Aston Villa né in Nazionale».

Potrebbe avere in parte ragione la Morace, in quanto si sa, l'elvetica, oltre al suo bagaglio tecnico, porta in dote un seguito di milioni di persone sui social media.

«Questo può sicuramente aumentare la visibilità del campionato e dell'intero movimento», afferma l'ex calciatrice, che aggiunge: «Forse sono all'antica, ma per me i vantaggi aumentano quando il livello del calcio è più alto».

Il profilo della Juventus Women è seguito da circa mezzo milione di utenti, Alisha Lehmann, da sola, ne ha quasi 17 milioni. Giova notare che la calciatrice svizzera ha più follower su Instagram dei due colossi del calcio italiano Milan e Inter.

Se da un lato il suo trasferimento a Torino apre nuove porte al marchio della Juve, dall'altro per la nazionale svizzera vi è una seria opportunità di vincere qualcosa di importante, a livello sportivo.

Con l'Aston Villa - dove ha giocato per sei stagioni - non ha praticamente mai superato la metà classifica, mentre la Vecchia Signora si gioca il titolo.

La scorsa stagione infatti, la squadra torinese è arrivata seconda nel massimo campionato italiano femminile, dopo aver vinto cinque titoli di fila dal 2018 al 2022.