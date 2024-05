Alisha Lehmann si mantiene in forma anche in vacanza

Alisha Lehmann mostra le sue abilità. Instagram/alishalehmann7

Dopo una stagione estenuante, Alisha Lehmann si sta godendo le sue meritate vacanze in Brasile. E le sta condividendo con i suoi milioni di follower.

Redazione blue Sport Jan Arnet

«Una stagione con molti alti e bassi, continuiamo a imparare e a lavorare sodo. Grazie a tutti per il sostegno sempre, torneremo», ha scritto Alisha Lehmann martedì su Instagram, pochi giorni dopo la sua ultima partita di campionato con l'Aston Villa.

La squadra di Birmingham ha terminato la stagione al settimo posto nella Women's Super League.

Ora per la 25enne svizzera è arrivato il momento di staccare per un po' la spina. Lo sta facendo in Brasile, il Paese del suo fidanzato Douglas Luiz, dove è impegnata a postare sui social media le istantanee della sua vacanza.

A quanto pare lei non riesce a togliere il piede dalla palla nemmeno quando non deve lavorare. La bernese mostra la sua tecnica ai suoi 16,6 milioni di follower su Instagram. I suoi fan la accolgono con entusiasmo: in poche ore, il post ha già raccolto oltre un milione di like.

Tuttavia le vacanze non dureranno a lungo. La giocatrice della Nazionale tornerà presto in azione nelle qualificazioni per i Campionati europei. La Svizzera affronterà due volte l'Ungheria il 31 maggio e il 4 giugno, prima in casa e poi in trasferta.