Sabato 23 novembre gli iconici All Blacks sfideranno l'Italia a Torino. Si giocherà nello stadio della Juventus, una prima. I rugbisti neozelandesi hanno incontrato i calciatori della Vecchia Signora.

Sabato 23 novembre l'Italia ospiterà la squadra di rugby della Nuova Zelanda, gli iconici All Blacks, allo Stadium di Torino.

È la prima volta che All'Allianz Stadium si svolge un evento sportivo extracalcistico.

Gli All Blacks hanno incontrato la sqaudra della Juventus alla Continassa, dove i bianconeri si allenano. Alcuni di loro hanno palleggiato il pallone con mestiere. Mostra di più

La nazionale italiana di rugby giocherà contro gli All Blacks della Nuova Zelanda in un test match all'Allianz Stadium di Torino, sabato 23 novembre 2024.

La partita, è salutata come un evento storico per il rugby italiano, in quanto gli Azzurri della palla ovale giocheranno per la prima volta nello stadio della Juventus. Allianz Stadium che mai ha ospitato un evento sportivo non calcistico.

Il fatto che lo stadio apra le sue porte al rugby è visto come una testimonianza della crescente popolarità di questo sport in Italia.

Sarà la nona volta che gli All Blacks giocano sul suolo italiano da quando hanno affrontato per la prima volta gli Azzurri in Italia, a Bologna, nel 1995.

I forti neozelandesi hanno vinto tutti gli otto precedenti contro gli Azzurri in Italia, l'ultimo dei quali disputato a Roma nel 2021.

Così, come documentato dal video qui sotto, a Torino fervono i preparativi per trasformare il terreno da gioco del calcio in un campo da rugby.

Alla Continassa gli All Blacks salutano i bianconeri

I rugbisti dell'allenatore Oscar Robertson, in città a Torino per preprarare la sfida contro l'Italia, giovedì hanno fatto visita alla Juventus, al campo di allenamento della Continassa.

Come documentato sui canali social della Juventus, i giganti della palla ovale si sono anche cimentati in qualche palleggio con il pallone da calcio, qualcuno con dei risultati più che soddisfacenti.

Ospiti speciali quest'oggi al JTC: gli All Blacks! 🏉

Il sindaco di Torino apprezza l'evento sportivo straordinario

Per il sindaco del capoluogo piemontese Stefano Lo Russo, la sua città «si conferma sempre di più sede ideale per grandi eventi sportivi internazionali e ne siamo davvero molto contenti. Accogliere gli All Blacks, vera e propria leggenda del mondo del rugby e icona dello sport mondiale, sarà una grande opportunità di visibilità per il territorio».

Nella città della Mole antonelliana, quest'anno, oltre al classico calcio, si sono già svolte le Final Eight di basket, il Giro d’Italia, il Tour de France e le Nitto Atp Finals.