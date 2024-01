Jean-Pierre Nsame potrebbe presto lasciare Berna e la Super League KEYSTONE

Jean-Pierre Nsame, secondo miglior realizzatore in Svizzera, è stato collegato a un trasferimento al Como 1907, club della serie B italiana. Secondo i media, svizzeri e italiani, manca solo la firma.

Hai fretta? blue News riassume per te Jean-Pierre Nsame, bomber dell'YB, vuole lasciare Berna.

Secondo Gianluca Di Marzio mancherebbe solo la sua firma sul contratto con il Como 1907.

La formazione lariana, seconda in serie B, culla il sogno di tornare in serie A.

Secondo il giornalista italiano la cifra del trasferimento sarebbe di mezzo milione di euro.

I media svizzeri avevano già riferito di screzi e incomprensioni tra l'attaccante e il suo club attuale. Mostra di più

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha dichiarato al «Blick»: «Non c'è nulla di ufficiale, quindi non possiamo dire nulla su Jean-Pierre Nsame. Chiedete all'YB». Il dirigente però poi ha aggiunto: «Speriamo che l'accordo venga firmato nei prossimi giorni».

Per continuare a fare passi importanti nei piani alti della classifica - i lariani sono secondi - il Como si muove con efficacia anche sul mercato. I lariani, che coltivano il sogno promozione in Serie A, vogliono regalare a Osian Roberts qualche innesto di livello.

E, infatti, come riportato dall'informatissimo giornalista italiano Gianluca Di Marzio, è praticamente fatta per l’arrivo in riva al Lago di Jean-Pierre Nsame, attaccante camerunese dello Young Boys.

Sempre secondo il «Blick», il giocatore sarebbe in viaggio per l'Italia per incontrare la dirigenza del Como. Il contratto, semmai si trovasse l'accordo, dovrebbe essere firmato subito dopo le visite mediche. Il camerunese dovrebbe firmare un contratto fino al 2026.

Vale la pena ricordare che per Nsame l'Italia non è sconosciuta, dato che ha già vestito la maglia del Venezia nel 2022.

All'epoca, il 30enne era stato ceduto in prestito dall'YB ai lagunari per mezza stagione. Dopo la retrocessione dell'allora club di Serie A, l'attaccante è però tornato a Berna.

Sebbene il camerunese sia stato il capocannoniere dei gialloneri nella scorsa stagione e lo è tutt'ora, ha dovuto spesso sedersi in panchina. Fatto questo che lo ha spinto a voler tornare al suo club precedente, il Servette, ma la società di Berna avrebbe messo il veto.

Sempre secondo il Blick, lunedì scorso gli screzi tra il nazionale del Camerun e la dirigenza dell'YB si sarebbero inaspriti. Forse ora la svolta.