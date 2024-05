Claudio Ranieri KEY

Dopo 40 anni in qualità di allenatore, Claudio Ranieri ha deciso di ritirarsi dal mondo del calcio.

Swisstxt

Il 73enne lascerà la panchina del Cagliari dopo l’ultima partita di giovedì. Il suo exploît più importante resterà quello di aver portato il Leicester a trionfare in Premier League nel 2016. -Dall’Inghilterra è arrivata la notizia della separazione consensuale tra il Chelsea, che ha concluso in sesta posizione in questo campionato, e Mauricio Pochettino. Il 52enne tecnico argentino era arrivato a inizio stagione: dopo una prima parte difficile, è riuscito a raddrizzare la rotta, ma non è bastato per continuare insieme.

