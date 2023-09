L'ex ct della Spagna: «Ingiusto! Vinco il Mondiale, poi il rinnovo e ora mi licenziano»

Jorge Vilda il tecnico che ha portato la Nazionale spagnola femminile sul tetto del mondo. KEYSTONE

Un esonero «ingiusto» dopo 8 anni da allenatore della nazionale femminile spagnola. È come lo ha definito Jorge Vilda in un'intervista radiofonica alla «Cadena Ser», poche ore dopo essere stato destituito dall'incarico di ct dalla Federcalcio spagnola.

A meno di tre settimane dalla vittoria nella Coppa del Mondo femminile a Sydney e tra le polemiche che hanno coinvolto il presidente Luis Rubiales, la Federazione spagnola (RFEF) ha licenziato il selezionatore Jorge Vilda.

Già contestato dalle sue giocatrici nell'autunno scorso, l'allenatore è stato fra coloro che hanno applaudito Rubiales quando ha rifiutato di dimettersi, nonostante le critiche scatenate dal bacio dato a Jenni Hermoso.

La RFEF ha anche chiesto scusa al mondo del calcio e alla società tutta per il comportamento del proprio presidente.

Ma Vilda, intervistato da «Cadena Ser» non sembra essere d'accordo con la decisione della Federazione - ultimamente messa sotto grande pressione dopo lo scandalo Rubiales.

«Sto come si può stare bene dopo essere stati campioni del mondo 16 giorni fa, aver rinnovato per altri 5 anni con un ingaggio maggiore e poi essere licenziato a mio parere in modo ingiusto», ha spiegato il tecnico.

L'ex allenatore della nazionale, di 42 anni, ha evitato di pronunciarsi sulla vicenda del bacio forzato di Luis Rubiales alla campionessa del mondo Jenni Hermoso, ma ha insistito nel definire «ingiusta» e «inattesa» la sua destituzione.

Per l'avvicendamento nella panchina della nazionale femminile spagnola è stata convocata sua ex assistente Montse Tomé, la prima donna a ricoprire l'incarico in Spagna.

