Prima il bacio sulla bocca, ora si vede l'allenatore toccare il seno dell'assistente

¿Se entiende mejor la actuación de los marichulos de la @rfef?



Jorge Vilda

Entrenador de la Selección Femenina Española.



En ese nido de ratas el que no corre vuela.

Unos comen morros, otros tocan teta. #RubialesDimision #VildaDimision pic.twitter.com/Fphb69pD9e — Guillem 🇪🇦🌹🌹🌹🌹 (@GuillemCristo) August 21, 2023

Negli ultimi giorni gli uomini della Federazione calcistica spagnola hanno fatto scalpore. Ora, sembra che le azioni scandalose non abbiano fine.

Hai fretta? blue News riassume per te La Spagna ha sconfitto l'Inghilterra in finale e ha conquistato i Mondiali per la prima volta nella sua storia.

Durante la premiazione il presidente della Federazione è stato pizzicato a baciare sulla bocca una giocatrice. Il gesto ha creato scalpore.

Nelle ultime ore è spuntato un video in cui si vede l'allenatore della Spagna Jorge Vilda toccare il seno alla sua assistente durante dei festeggiamenti. Mostra di più

La vittoria della Spagna ai Mondiali d'Australia e Nuova Zelanda è stata oscurata dalle controversie riguardo al rapporto tra la federazione e l'allenatore Jorge Vilda con le calciatrici. Anche il «bacio» del presidente della federazione, Luis Rubiales, all'attaccante Jenni Hermoso ha suscitato molte critiche. Ora è emerso un nuovo video che sta causando sensazione.

Sulla piattaforma «X», ex Twitter, un utente ha condiviso un video in cui si vedono l'allenatore Vilda e il suo team di assistenti. Nelle immagini si vede Vilda girarsi e toccare la vice allenatrice Montserrat Tomé sul seno. L'assistente non mostra alcune reazione, mentre continua a esultare.

Gli utenti della piattaforma social hanno reagito con sgomento: «Vorrei non aver mai visto questo video» o «Posso capire perché le giocatrici non festeggiano con lui», hanno scritto. Un altro utente ha commentato: «Ecco perché gli uomini non dovrebbero allenare nel calcio femminile».

La federazione spagnola era finita nell'occhio del ciclone già lo scorso autunno, quando 15 giocatrici avevano protestato contro lo stile dittatoriale del commissario tecnico Vilda. Alcune avevano poi fatto marcia indietro, tre di loro erano presenti al trionfo della Coppa del Mondo a Sydney. Il presidente della federazione, Rubiales, è sempre stato un fervente sostenitore di Vilda.

Dopo il bacio sulla bocca del presidente della Federazione e la pubblicazione di quest'ultimo video dell'allenatore, la pressione si fa sempre più grande in casa Spagna.