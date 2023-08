Bacio clamoroso ai Mondiali: il dirigente spagnolo si scusa ma rischia grosso

Il bacio del dirigente alla calciatrice. Imago

Il bacio dato da Luis Rubiales alla giocatrice Jennifer Hermoso dopo la finale di Coppa del Mondo ha scatenato grandi polemiche: il presidente della Federazione spagnola ora rischia serie ripercussioni.

Il presidente della Federazione spagnola Luis Rubiales è stato aspramente criticato per aver baciato sulla bocca la giocatrice Jennifer Hermoso durante la cerimonia di premiazione dei Mondiali.

La Ministra dell'Uguaglianza spagnola Irene Montero ha scritto su Twitter, che non si dovrebbe dare per scontato che baciare senza consenso sia qualcosa che accade semplicemente.

«È una forma di violenza sessuale che noi donne subiamo ogni giorno e che fino a ora è stata invisibile e che non possiamo normalizzare», ha dichiarato la politica di 35 anni. Questo è un compito dell'intera società. «Il consenso è al centro. Solo un sì è un sì», ha chiarito la Ministra.

Rubiales prima respinge le critiche: «Gli idioti sono ovunque»

Dopo il trionfo ai Mondiali, Rubiales ha abbracciato con vigore le giocatrici spagnole in seguito all'1-0 fatto registrare contro l'Inghilterra.

La stampa ha pubblicato un video, poi diventato virale, in cui si vede il 45enne baciare sulla bocca Jennifer Hermoso, dopo averla abbracciata e baciata sulla guancia.

In risposta alle critiche seguite alla sua azione, Rubiales ha inizialmente reagito con irritazione in un'intervista rilasciata a «Radio Marca».

«Il bacio con Jenni? Gli idioti sono ovunque. Quando due persone condividono un gesto insignificante di affetto reciproco, non si deve prestare attenzione alla spazzatura che viene detta», ha sbottato il dirigente mentre si stava recando all'aeroporto di Sydney per tornare a casa.

Poi si scusa: «Probabilmente ho commesso un errore»

Il giorno successivo tuttavia il 45enne ha fatto marcia indietro. «C'è una cosa di cui mi pento, ed è ciò che è accaduto tra me e una giocatrice con cui ho un ottimo rapporto. Probabilmente ho commesso un errore», ha ammesso Rubiales lunedì pomeriggio in un video pubblicato dalla Federazione calcistica spagnola.

«Ho baciato Hermoso spontaneamente e senza alcuna cattiva intenzione o malizia. Qui tutti lo abbiamo considerato come qualcosa di naturale, normale, ma all'esterno sembra ci sia stato un grande trambusto», ha proseguito l'iberico.

«Devo scusarmi, non c'è altra cosa da fare. Devo imparare da quanto è successo e capire che come presidente di un'istituzione così importante come la Federazione calcistica spagnola devo essere più cauto, soprattutto in cerimonie e in questo tipo di situazioni», ha infine concluso il dirigente.

Hermoso smorza le critiche

Anche Jennifer Hermoso stessa ha commentato il bacio ricevuto dal capo del calcio spagnolo. La calciatrice ha respinto i commenti critici: «È stato un gesto reciproco spontaneo dovuto alla grande gioia della vittoria di una Coppa del Mondo», ha dichiarato.

La dichiarazione di Hermoso è stata inviata dalla Federazione spagnola RFEF alla stampa domenica sera e pubblicata, tra gli altri, dall'agenzia di stampa Europa Press.

Hermoso, attaccante di 33 anni del club messicano Pachuca, ha aggiunto: «Io e il "Près" abbiamo un ottimo rapporto. Il suo comportamento nei nostri confronti è stato eccellente ed è stato un gesto naturale di affetto e gratitudine».

Si dovrebbe «prestare poca attenzione a questo gesto di amicizia e gratitudine». «Abbiamo vinto una Coppa del Mondo e non ci lasceremo distrarre da ciò che è importante», ha voluto sottolineare Hermoso.

Il bacio costerà il posto a Rubiales?

Se Rubiales supererà indenne questa tempesta di critiche, lo si scoprirà solamente nei prossimi giorni o settimane. Di sicuro d'ora in avanti prima di baciare qualcuno ci penserà due volte.