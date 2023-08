Olga Carmona bacia il trofeo a fine partita. Keystone

In una serata che avrebbe dovuto essere di pura celebrazione per il calcio spagnolo, per l'autrice dell'unica rete della finale la gioia e il dolore si sono intrecciati in modo inaspettato.

Hai fretta? blue News riassume per te La capitana della Spagna e capocannoniera della Coppa del Mondo Olga Carmona ha dovuto fare i conti con l'inaspettata morte del padre.

Secondo la Federcalcio spagnola, la 23enne ha appreso il decesso del genitore al termine della finale.

Carmona ha segnato il gol della vittoria contro le campionesse d'Europa al 29esimo minuto di gioco. Mostra di più

Olga Carmona, l'attaccante del Real Madrid, ha portato la Spagna al vertice del calcio mondiale con un gol decisivo contro l'Inghilterra, assicurando alle Furie Rosse il loro primo titolo mondiale con una vittoria per 1-0 in finale. Ma mentre la nazione festeggiava, Carmona affrontava una tragedia personale.

Solo dopo il fischio finale, la giovane capitana di 23 anni è stata informata della sconvolgente notizia della morte del padre. Un'informazione che ha trasformato un momento di trionfo in una serata di lutto. Nonostante la devastante perdita, Carmona ha mostrato una forza straordinaria, dedicando la vittoria sia alla memoria di suo padre che alla madre di un'amica scomparsa, come ha detto lei stessa in un'intervista post partita.

La Federazione Spagnola di Calcio ha espresso il suo profondo cordoglio con un comunicato ufficiale: «La Federazione è profondamente dispiaciuta di comunicare la morte del padre di Olga Carmona. La calciatrice ha appreso la triste notizia dopo la finale dei Mondiali. Mandiamo i nostri più sinceri abbracci a Olga e alla sua famiglia in un momento di profondo dolore. Ti amiamo, Olga, sei la storia del calcio spagnolo».

«Avevo la mia stella»

Sui suoi canali social, Carmona ha condiviso un toccante tributo al padre scomparso: «E senza saperlo avevo la mia stella prima dell'inizio della partita. So che mi hai dato la forza per realizzare qualcosa di unico. So che hai ho guardato stasera e che sei orgoglioso di me. Riposa in pace, papà».