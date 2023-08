Contro Kosovo e Andorra Yakin convoca Shaqiri, due bianconeri e un nuovo arrivato

Murat Yakin KEYSTONE

La Nazionale di Murat Yakin tornerà in campo a settembre per disputare due gare valide per la qualificazione agli Europei 2024. Il selezionatore della Nati ha annunciato oggi i nomi dei convocati. Pochissime le sorprese.

Hai fretta? blue News riassume per te La Nati giocherà il 9 settembre contro il Kosovo e tre giorni dopo contro la Romania, due gare valide per le qualificazioni a Euro 2024.

Il selezionatore Murat Yakin ha diramato oggi la lista dei 24 convocati.

Xherdan Shaqiri ci sarà. Per la prima volta convocato Filip Ugrinic dello Young Boys. Mostra di più

Murat Yakin ha annunciato la formazione per le partite di qualificazione agli Europei della Svizzera contro Kosovo e Andorra. L'allenatore della Nati si astiene da grandi sorprese e include anche Xherdan Shaqiri, nonostante la MLS non abbia una pausa per la Nazionale.

In lista ci sono soliti tre portieri, solo sei difensori e dalla mediana in su presenti ancora una volta i bianconeri Steffen e Bislimi. Tornano infine Itten, Jashari, Ndoye ed Okafor.

Filip Ugrinic dello Young Boys è per la prima volta nel giro della Nazionale. «Se l'è guadagnato con buone prestazioni. Lo abbiamo osservato a lungo», spiega Yakin.

Le prossime due partite della Svizzera nelle qualificazioni agli Europei saranno contro il Kosovo, a Pristina il 9 settembre e contro Andorra, a Sion il 12 settembre.

Dopo quattro giornate (su dieci in totale), la squadra di Yakin è in testa alla classifica del Gruppo I, con due punti di vantaggio sulla Romania e tre su Israele. Le prime due squadre si qualificano per il Campionato europeo del 2024 che si disputerà in Germania.