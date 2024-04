Shock allo Stadio Friuli: Ndicka si accascia e viene portato via di urgenza

Allo Stadio Friuli di Udine si sono vissuti dei momenti di paura durante la sfida tra i padroni di casa e la Roma, quando l'ivoriano dei giallorossi si è accasciato al suolo.

La sfida tra Udinese e Roma, valida per la 32esima giornata di Serie A è stata sospesa a quasi 10 minuti da termine.

Sul risultato di 1-1 l'ivoriano della Roma Ndicka si è accasciato al suolo e subito si è pensato al peggio.

Il 24enne è stato portato via in barella mentre il pubblico e i giocatori in campo trattenevano il respiro.

La Roma, già in serata, ha comunicato che il ragazzo è cosciente e si sente meglio. Rimarrà però in ospedale per ulteriori accertamenti. Mostra di più

Sul risultato di 1-1 le questioni calcistiche sono diventate insignificanti quando il romanista Evan Ndicka si è improvvisamente accasciato al suolo a 18 minuti dalla fine del secondo tempo.

Tra la preoccupazione di compagni di squadra e avversari, con il pubblico che tratteneva il respiro, il giocatore della Costa d'Avorio è stato portato fuori dal campo in barella.

Così, dopo una decina di minuti di discussioni, le due società, insieme all'arbitro Luca Pairetto, hanno deciso di sospendere la partita. Decisione accolta da un applauso corale di tutto lo Stadio Friuli.

Buone notizie

La Roma ha poi comunicato che l'ivoriano è cosciente e viene curato in ospedale, dove i suoi compagni di squadra lo hanno visitato nella tarda serata di domenica. Il fresco campione della Coppa d'Africa ha dovuto rimanere in clinica.

«Evan sta meglio ed è di buon umore. Rimarrà sotto osservazione per gli esami in ospedale», si legge in un comunicato diffuso sui social media dalla società capitolina, accompagnato da una foto del difensore.

La squadra ha fatto visita a Ndicka in ospedale.



Evan si sente meglio ed è di buon umore. Resterà in osservazione per accertamenti in ospedale.



— AS Roma (@OfficialASRoma) April 14, 2024

Ndicka è arrivato in giallorosso dall'Eintracht Francoforte la scorsa estate, dopo aver iniziato la sua carriera nella squadra francese dell'Auxerre.

Ha anche fatto parte della Nazionale della Costa d'Avorio che ha vinto la Coppa d'Africa 2023, giocando ogni minuto di tutte le partite del torneo, inclusa la finale, quando gli Elefanti hanno battuto la Nigeria per 2-1.

La Roma tornerà in campo giovedì per il secondo turno dei quarti di finale di UEFA Europa League in casa del Milan, dopo la vittoria per 1-0 dell'andata a San Siro. La Lega non ha invece ancora comunicato quando Udinese e Roma rigiocheranno la sfida valida per la 32esima giornata del campionato di Serie A.