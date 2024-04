L'Inter spreca l'assist del Milan, facendosi rimontare due volte dal Cagliari: a San Siro finisce 2-2 e tra una settimana i nerazzurri per laurearsi campioni d'Italia matematicamente con cinque giornate d'anticipo dovranno solo vincere. Pareggiano anche Juventus e Bologna che lasciano così ancora aperta la questione Champions.

L'Inter manca così il sogno di centrare il record di punti in campionato.

Sabato, anche il Bologna non è andato oltre il pareggio contro il Monza, così come il Napoli incapace di battere il Frosinone al Maradona.

A Udine la partita tra i padroni di casa e la Roma viene interrotta per un malore in campo. N'dicka esce in barella ma cosciente. La partita è stata interrotta. Mostra di più

Una serata strana per gli uomini di Simone Inzaghi, incapaci di chiudere la pratica nonostante sia andata due volte in vantaggio. Merito anche della squadra di Claudio Ranieri, che non molla mai nemmeno nei momenti più duri e nel finale sfiora addirittura il colpaccio, riuscendo comunque a strappare un punto fondamentale per la lotta salvezza.

Un pari che per Inzaghi significa anche la fine del sogno del record di punti in campionato, visto che non anche vincendo tutte le prossime gare non potrà andare oltre quota 101 (il primato rimane della Juventus di Conte nel 2013/14 con 102).

Inzaghi: «Siamo vicini all'obiettivo, ma mancano ancora quei punti»

«Il Cagliari ha fatto una ottima partita, non ha mai mollato e abbiamo sofferto le loro ripartenze. Dispiace perché volevamo la vittoria davanti ai nostri tifosi, siamo vicini al nostro obiettivo ma mancano ancora quei punti che servono per avere la certezza matematica». Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Dazn dopo il pareggio contro il Cagliari.

«Vanno fatti i complimenti al Cagliari che ha fatto una ottima partita qui a San Siro. Scudetto nel derby? Ci farebbe piacere, ci prepareremo bene per lunedì. Se il traguardo verrà tagliato lunedì meglio, altrimenti ci saranno altre partite. Giochiamo contro la seconda in classifica che vorrà fare del proprio meglio davanti ai propri tifosi. Sappiamo cosa rappresenta il derby, rispetteremo il Milan come abbiamo sempre fatto» ha concluso il tecnico dei nerazzurri.

Il Milan suda, rimonta e pareggia con il Sassuolo

Inizi con un 3-3 in rimonta la dura settimana del Milan, che deve rimediare al ko di San Siro con la Roma per poi cercare di rimandare lo scudetto dell'Inter nel derby.

Il Sassuolo si illude di avere messo all'angolo i rossoneri, alla fine si tiene stretto il punto che la tiene a galla nello sprint salvezza. L'inizio e' da choc per Pioli. In 10' Pinamonti e Lauriente' sfondano una difesa deludente, poi si sveglia Leao, ma Lauriente' firma il doppio vantaggio. Il Milan impiega tutti i suoi effettivi, assedia il Sassuolo, tira 23 volta e rimedia il pari col recupero di Iovic e Okafor.

Paura ad Udine per un malore in campo. Partita sospesa

Un malore in campo di N'dicka per probabili problemi cardiaci manda in angoscia lo stadio Friuli. Udinese-Roma viene sospesa al 35' del secondo tempo e la paura torna ad attraversare la serie A.

Il difensore della Roma si sente male senza contrasti, lamenta dolori al petto, esce cosciente in barella, ma lo choc e l'incertezza sulle sue condizioni consigliano ai giallorossi di chiedere la sospensione della gara sul risultato di 1-1.

L'Udinese si adegua e lo sportivo pubblico friulano applaude dopo una partita senza troppi lampi, che verra' recuperata con lo svolgimento degli ultimi minuti.

La Roma preparerà con una forte preoccupazione la sfida di giovedì di Europa League col Milan, che non riesce ad andare oltre il pari, recuperando due gol, nella trasferta di Sassuolo.

Napoli fischiato al Maradona

Anche il Napoli conferma il suo momento negativo lasciandosi imporre il pari dal Frosinone e uscendo tra i fischi del pubblico. Dopo il pari del Bologna e della Juve quindi altri intoppi per le squadre di vertice.

In zona retrocessione si mette praticamente in salvo il Lecce inguaiando l'Empoli, mentre Frosinone e Sassuolo portano a casa un punto.