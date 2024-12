Mykhailo Mudryk rischia una squalifica fino a quattro anni. Keystone

L'attaccante ucraino del Chelsea Mykhailo Mudryk ha annunciato martedì che una «sostanza vietata» è stata trovata nelle sue urine durante un controllo antidoping.

AFP fon

Hai fretta? blue News riassume per te Mykhailo Mudryk ha annunciato di essere risultato positivo a una sostanza vietata durante un controllo antidoping, dicendosi sotto shock e negandone qualsiasi uso consapevole.

Il Chelsea ha confermato un risultato anomalo e ha ribadito il suo pieno supporto al programma antidoping della Federazione inglese.

L'ucraino, che rischia fino a quattro anni di squalifica, non gioca dal 28 novembre, quando segnò il suo terzo gol stagionale in Conference League contro l'Heidenheim. Mostra di più

«Posso confermare di essere stato informato che un campione (di urine) che ho fornito alla FA (la Federazione inglese, ndr.) conteneva una sostanza vietata», ha scritto il 23enne sui social network, dicendosi «sotto shock».

«Non ho mai usato consapevolmente una sostanza proibita, né violato alcuna regola del codice antidoping. Sto lavorando a stretto contatto con il mio team per capire cosa possa essere successo», ha proseguito l'attaccante dei blues.

«So di non aver fatto nulla di male e spero di tornare in campo rapidamente», ha affermato ancora il giocatore, invocando la «riservatezza del procedimento» per non fornire ulteriori dettagli, in particolare riguardo alla sostanza incriminata.

Heidenheim – Chelsea 2:2 UEFA Conference League // Matchday 4 // Saison 24/25 28.11.2024

Il Chelsea sostiene il programma antidoping

Il Chelsea ha confermato di essere stato informato dalla FA di un «risultato anomalo» relativo a un campione di urina fornito dal ragazzo ucraino durante un «controllo di routine».

«Il club e il giocatore sostengono senza riserve il programma antidoping della FA e tutti i nostri giocatori, incluso Mykhailo, vengono controllati regolarmente», hanno assicurato i londinesi.

Il nativo di Krasnohrad, che rischia fino a quattro anni di squalifica, ha giocato quindici partite in questa stagione con la compagine allenata dall'italiano Enzo Maresca.

La sua ultima apparizione con i blues risale alla vittoria (2-0) in Conference League del 28 novembre sul campo del club tedesco Heidenheim. Nella sfida europea in questione aveva segnato il suo terzo gol stagionale.

Da allora, l'ucraino non ha più preso parte a nessuna delle cinque partite della sua squadra.