Sarà il Sion il penultimo ostacolo per il Lugano verso la terza finale di Coppa Svizzera consecutiva.

Questo dunque l'esito del sorteggio effettuato dopo il successo dei vallesani contro l'YB, con i bianconeri che giocheranno nuovamente in trasferta. La sfida si giocherà il 27 o il 28 di aprile, l'altra partita vedrà invece il Servette recarsi in casa del Winterthur «Ci tenevamo a giocare almeno una volta in casa, vorrà dire che faremo di tutto per portare i nostri tifosi un'altra volta a Berna. Loro sono una squadra temibile, con la Coppa nel DNA», il commento a caldo di Croci-Torti.

