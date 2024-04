Mattia Croci-Torti KEY

La rincorsa al sogno titolo per il Lugano parte da Cornaredo contro il San Gallo.

Swisstxt

La Swiss Football League ha infatti reso noto il calendario del girone finale che per i bianconeri comincerà sabato 4 maggio in casa contro i biancoverdi.

Il match verrà trasmesso in diretta su RSI, esattamente come il secondo, la settimana dopo, in quella che sarà la supersfida di Berna con lo Young Boys.

Gli uomini di Croci-Torti quindi se la vedranno con il Winterthur in casa, poi con lo Zurigo al Letzigrund, per chiudere nella possibile sfida decisiva tra le mura amiche con il Servette.

Swisstxt