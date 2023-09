Yann Sommer KEY

Intoccabile finora, Yann Sommer nel doppio impegno con Kosovo e Andorra dovrà ritrovare il suo livello dopo i due svarioni contro la Romania e la primavera poco brillante con il Bayern.

Le critiche sono infatti in agguato. Dietro di lui Gregor Kobel aspetta la sua opportunità, in una gerarchia che di principio non dovrebbe cambiare nei prossimi mesi, a meno che il titolare non dia segni di cedimento.

Il 34enne dovrebbe comunque essere uscito rinfrancato dal suo inizio di stagione con l'Inter, dove nelle prime tre giornate non ha subito reti collezionando solo vittorie.

