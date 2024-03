Il presidente del Lazio Claudio Lotito (foto d'archivio). IMAGO/ZUMA Press

La recenti dimissioni di Maurizio Sarri, ex coach della Lazio, hanno portato il presidente Claudio Lotito a spendere parole pesanti all'indirizzo di alcuni, che secondo lui, l'hanno tradito.

La Lazio è uscita agli ottavi di finale di Champions League, sconfitta dal Bayern Monaco.

La squadra della capitale italiana è solo nona in Serie A.

Maurizio Sarri, mercoledì, si è dimesso dall'incarico di allenatore.

Per il presidente Claudio Lotito è stato un «fulmine a ciel sereno». Crede che Sarri sia stato «tradito» da membri della squadra.

Il prossimo coach dei biancocelesti dovrebbe essere Igor Tudor.

Roma, la Città Eterna, palcoscenico di molte pagine tra le più importanti e significative della storia della civilizzazione. Roma, teatro di grandi tradimenti, sotterfugi e intensi giochi di potere, spesso consumatisi in segreto. L'uccisione di Giulio Cesare, la morte di Papa Giovanni Paolo I, i tanti malaffari di Suburra...

Stavolta, tocca al calcio.

Dopo l'eliminazione - un po' a sorpresa - della Lazio in Champions League per mano del Bayern di Monaco, e le conseguenti dimissioni di Maurizio Sarri, il club capitolino è stato costretto a trovare un nuovo coach.

Da mercoledì la squadra è stata affidata ad interim a Giovanni Martusciello, che poi si è visto scivolar via anche tutto lo staff tecnico.

Il comunicato della Lazio

Questo il comunicato ufficiale diramato dal club biancoceleste: «La S.S. Lazio rende noto che l'intero staff tecnico di Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni dai rispettivi incarichi. Le dimissioni sono state accettate dalla Società. Come annunciato in precedenza, la guida tecnica della squadra è affidata a Giovanni Martusciello. Il Club ringrazia lo staff per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurando le migliori fortune umane e professionali».

Stagione a tinte più scure che chiare

Giova ricordare che i biancocelesti sono appena usciti dalla Champions League sconfitti dal Bayern per 3:1, dopo aver vinto la partita di andata a Roma.

Inoltre, in Serie A, la Lazio vede allontanarsi il treno per l'Europa: nona, a 7 punti dall'Atalanta, ultima squadra in zona europea. Il club di Claudio Lotito è ancora in corsa in Coppa Italia, dove sfiderà la Juventus in semifinale.

Lotito: «La squadra è ora l'arbitro di sé stessa»

Il presidente Lotito non si è nascosto ed ha affrontato i recenti problemi di rendimento della squadra e la necessità di correggere la rotta. Il patron ritiene che serva un condottiero più severo per imporre la disciplina e migliorare la responsabilità.

«Questa squadra ha bisogno di un allenatore che usi sia il bastone che la carota. Oggi la squadra è l'arbitro di se stessa. Non ha più scuse né la possibilità di incolpare qualcun altro per le proprie responsabilità», ha sentenziato il patron.

«Sarri è stato tradito da alcune persone della squadra»

Nella lunga intervista al Tg1, colui che è proprietario del club romano da 20 anni ha chiaramente puntato il dito contro i giocatori, ipotizzando chissà quali dinamiche di potere occulto.

«L'addio di Sarri non era nell’aria. Una cosa inaspettata, un fulmine a ciel sereno. Lui è stato un po' tradito da alcuni comportamenti delle persone, c’è qualcosa di strisciante all'interno del gruppo. Una squadra che batte il Bayern e poi perde con l'Udinese e non è solo con l'Udinese... fatevi una domanda e datevi una risposta».

L'arrivo di Igor Tudor

Come confermato giovedì da «Sky Sport» e anticipato da Fabrizio Romano, sarà Igor Tudor il prossimo allenatore della Lazio.

L'ex allenatore del Galatasaray e del Marsiglia, avrebbe firmato un accordo per un anno e mezzo, più un'opzione per la successiva stagione. Il contratto verrà perfezionato però dopo la partita col Frosinone, quando, dunque in panchina, siederà Martusciello.