Yann Sommer vuole partire ma,... Keystone

Yann Sommer vorrebbe lasciare il Bayern Monaco per continuare la propria carriera a Milano. Ciò è stato confermato anche dal tecnico del Bayern Thomas Tuchel a Singapore. Ma se effettivamente il portiere della Nazionale svizzera potrà partire, è ancora tutto da vedere...

Hai fretta? blue News riassume per te Yann Sommer potrebbe perdere il ruolo di portiere titolare al Bayern Monaco, motivo per cui l'elvetico probabilmente cercherà di cambiare club a un anno dagli Europei del 2024.

L'allenatore del Bayern Thomas Tuchel ha affermato che ci sarebbe «un desiderio da parte del giocatore», ma il club deve anche «proteggere i propri interessi».

Si dice che l'Inter sia interessato a Sommer. Il Bayern, tuttavia, probabilmente non lascerà andare il giocatore svizzero finché non sarà disponibile un sostituto. Mostra di più

«Non voglio rivelare tutti i dettagli, poiché ci sono conversazioni in corso tra il giocatore, l'agente e il club. C'è il desiderio del giocatore di partire, ma dall'altra parte ha anche un contratto con il Bayern Monaco», ha detto Thomas Tuchel in conferenza stampa quando è stato interrogato da un giornalista sulla situazione di Yann Sommer.

Il portiere della Nazionale svizzera è stato associato da settimane all'Inter. Ora Tuchel ha lasciato intendere in modo inequivocabile che Sommer vorrebbe lasciare il Bayern, dopo soli sei mesi. Ci sono giocatori che sono felici di essere al Bayern, ma allo stesso tempo stanno anche pensando a un trasferimento, dice l'allenatore: «Dobbiamo proteggere i nostri interessi. Siamo soddisfatti di Yann, perché è una persona fantastica, un portiere molto bravo e gode di molto rispetto nello spogliatoio».

Non è «facile essere al Bayern Monaco e avere accanto Manuel Neuer», ha poi aggiunto Tuchel, facendo intendere anche che Sommer probabilmente rimarrebbe a Monaco solo come portiere di riserva una volta che l'estremo difensore tedesco si sarà ripreso dall'infortunio. «Non è facile (per Sommer) sentirsi totalmente libero e fiducioso. Per il ruolo in cui si trova, fa molto, molto bene».

«Sommer potrebbe rimanere...»

Tuchel ha tuttavia più volte sottolineato quanto Sommer col Bayern abbia un contratto valido fino al 2025: «Naturalmente c'è la possibilità che Yann resti con noi e che giochiamo la stagione con lui. È la stessa situazione di Lucas Hernandez (passato nel frattempo al PSG). Il giocatore ha un desiderio, va bene, possiamo parlarne, e se troviamo un sostituto e pensiamo che sia vantaggioso per noi, se l'offerta è giusta possiamo pensare di accontentare il giocatore».

«Non vogliamo prendere decisioni affrettate. Al momento Yann è un nostro giocatore, Sven Ulreich pure, e Manuel Neuer sta cercando di tornare il più presto possibile», ha proseguito Tuchel. Il momento del ritorno in campo del 37enne tedesco nel ruolo di portiere titolare del Bayern non è ancora conosciuto, a quasi otto mesi dalla caduta sulle piste sciistiche e la conseguente frattura della gamba. Il capitano è assente anche dalla tournée pre stagionale del Bayern, attualmente in corso in Asia.

Di conseguenza, Sommer dovrebbe figurare di nuovo fra i pali mercoledì nell'amichevole contro il Liverpool.