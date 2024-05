Granit Xhaka è in vena di scherzi in vista della finale di Europa League. Imago

Non ha perso nessuna delle 51 partite giocate in stagione. Anche per questo motivo il Bayer Leverkusen crede di poter vincere anche le ultime due. Ecco cosa dice il capitano della Nazionale elvetica e uomo chiave dei tedeschi in vista della finale di Europa League contro l'Atalanta.

fon Jan Arnet

Hai fretta? blue News riassume per te Il Bayer Leverkusen affronta l'Atalanta nella finale di Europa League a Dublino.

Il Leverkusen è imbattuto da ben 51 partite. Qual è il segreto del suo successo? Granit Xhaka scherza: «Beviamo sangue».

blue Sport trasmetterà la finale in diretta e in chiaro. Il calcio d'inizio è previsto alle 21.00. Mostra di più

È pronto per il cosidetto triplete e per gli ultimi due capitoli di una favola calcistica: il Bayer Leverkusen si presenta alla finale di Europa League di oggi, mercoledì, contro l'Atalanta (ore 21.00, diretta su blue Sport) con una fiducia quasi straripante.

«Le finali sono fatte per essere vinte», ha detto il leader della squadra Granit Xhaka con voce ferma, ridendo mentre spiegava il presunto segreto della calma interna del Bayer: «Beviamo sangue ogni mattina».

Il bomber Patrik Schick ha invece aggiunto: «Possiamo creare qualcosa che i tifosi di tutto il mondo ricorderanno per sempre».

A Schick è stato anche chiesto se i campioni di Germania siano attualmente la migliore squadra del mondo. «È difficile dirlo quando non si gioca in Champions League», ha risposto il ceco con una risata: «Aspettiamo l'anno prossimo. Ma direi che siamo la squadra più in forma d'Europa».

E come tale, gli invincibili del Bayer sono naturalmente favoriti anche per la finale di Dublino. «Non perdiamo da 51 partite. Quindi chiamateci pure favoriti», ha detto il gigante di Praga: «Siamo in un buon momento. Ma è una finale, è qualcosa di speciale».

Anche l'Atalanta è molto forte. «Ma anche loro hanno in testa che andremo a giocare questa partita con alla spalle 51 partite senza sconfitte».

Grande rispetto per l'Atalanta

La tenacia della squadra italiana è ciò che incute al Leverkusen il massimo rispetto. Soprattutto come ha detto l'allenatore della Roma Daniele De Rossi dopo la sconfitta in semifinale contro il Bayer: «Se c'è una squadra che può reggere il confronto con il Leverkusen in termini di fisicità, struttura e atteggiamento, quella è l'Atalanta di Gasperini».

Schick, che anni fa ha giocato con la Roma contro l'Atalanta del tecnico Gian Piero Gasperini, ricorda: «Hanno ancora lo stesso allenatore di allora. Giocano uno contro uno in tutto il campo e non ti lasciano spazio per respirare».

Anche per Xabi Alonso, allenatore del Leverkusen, i bergamaschi sono «uno degli avversari più duri d'Europa. Hanno una grande mentalità e un allenatore che sa cosa vuole».

Alonso ha anche guardato i video degli ottavi di finale del 2022, in cui la Dea ha battuto due volte la squadra del Bayer allenata dal suo predecessore Gerardo Seoane.

«Hanno lo stesso allenatore, molti giocatori sono gli stessi di allora e anche Mitch Bakker, che ha giocato con noi l'anno scorso», ha detto Alonso: «È un avversario che conosciamo bene. Niente di nuovo. Ma ora siamo una squadra diversa».