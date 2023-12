Raphaël Wicky. Keystone

«Questa è solo la 18esima partita di Champions League nella storia dello Young Boys», ha dichiarato Raphaël Wicky nella conferenza stampa pre partita.

«Partite di questa caratura non sono scontate per una società come quella dell'YB. Già solo per questo motivo per noi si tratta di qualcosa di molto speciale», ha professato l'allenatore dei bernesi.

«Porteremo in campo molti elementi freschi», ha invece annunciato il tecnico degli avversati odierni Marco Rose.

«Anche se ci saranno diversi cambiamenti non schiererò nessuno che non lo meriti», ha spiegato il quarantasettenne tedesco, il quale spera che i giocatori sfruttino l'occasione per mettersi in luce soprattutto pensando che scenderanno in campo davanti al pubblico di casa.