Nuovo rinforzo per i bianconeri di Croci-Torti.

Dopo le recenti indiscrezioni, è arrivata l'ufficialità: Mattia Zanotti è un nuovo giocatore del Lugano. Il club ha infatti comunicato che il 21enne terzino destro ha firmato un contratto quadriennale con i bianconeri che lo vedrà giocare sulle rive del Ceresio fino al 2028.

Il bresciano, già Under 21 della Nazionale italiana, è arrivato a titolo definitivo dall'Inter, con la quale ha fatto il suo debutto in Serie A a fine 2021, mentre ha disputato la scorsa stagione in prestito al San Gallo, con il quale ha fatto registrare 3 gol e 5 assist in 35 presenze.

