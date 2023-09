Andi Zeqiri Imago

ad Andi Zeqiri per lasciare il segno con la sua nuova maglia.

Sono bastati 17’ L’attaccante rossocrociato, arrivato in estate dal Brighton, ha aperto le marcature nel 2-0 con cui il Genk ha battuto l’Union Saint-Gilloise nella 7a giornata del campionato belga. -Sotto 1-0 al 95’ contro lo Sheffield, il Tottenham è incredibilmente riuscito a ribaltare la situazione. Grazie alle reti del redivivo Richarlison (98’) e di Kulusevski (100’), gli Spurs restano così in scia al Manchester City: vittoriosi 3-1 in rimonta in casa del West Ham, i campioni d’Europa e di Inghilterra comandano la classifica a punteggio pieno.

