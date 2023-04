Dubbi e certezze delle tre italiane impegnate in Champions League

Victor Osimhen fa sognare i tifosi del Napoli KEYSTONE

Nell'ultima uscita di campionato non hanno brillato, ma stasera li aspetta la gara di ritorno di Champions League. Ecco le novità riguardanti le tre formazioni italiane (Napoli, Milan, Inter) che si giocano la semifinale più ambita d'Europa.

Hai fretta? blue News riassume per te: L'Inter ospiterà il Benfica per la gara di ritorno dei quarti finale di Champions League. All'andata i nerazzurri hanno vinto per 2-0 in casa dei portoghesi.

A una settimana di distanza Milan e Napoli si trovano di nuovo, stavolta in casa della capolista della Serie A. I lombardi hanno vinto la gara di andata (1-0), ma il Napoli, in casa, ritrova Osimhen.

Inter ancora senza Skrjniar e de Vrij in forse, Milan con Giroud ma senza Thiaw, Napoli con Osimhen davanti, Aguissa e Kim da sostituire per squalifica. Mostra di più

Il campionato di Serie A è oramai un affare del solo Napoli, che a otto giornate dalla fine mantiene un enorme vantaggio (14 punti) sulla Lazio, seconda. Gli uomini di Spalletti, dopo la sconfitta patita a Milano settimana scorsa nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan, hanno però ritrovato il loro centravanti più prolifico, anche se Osimhen contro il Verona non ha segnato. Le due milanesi invece, al campionato hanno ancora molto da chiedere: un posto in Champions League. Il Milan è quarto, a +2 dall'Inter e + 4 dall'Atalanta - costretta al pareggio lunedì dalla Fiorentina.

I tifosi dell'Inter, più che soddisfatti della vittoria di martedì a Lisbona in Champions, hanno masticato di nuovo amaro in campionato, dopo la sconfitta casalinga contro il Monza. I cugini rossoneri non sono riusciti a strappare più di un pareggio a Bologna, permettendo alla Roma, vincente per 3-0 sull'Udinese, di superarli di tre punti.

Milan

Stefano Pioli tira un sospiro di sollievo sapendo che il suo attaccante Olivier Giroud potrà essere in campo a Napoli. Il francese del Milan si è regolarmente allenato con i compagni. Sembra così essersi risolto per il meglio il problema al tendine d'Achille della gamba sinistra che domenica aveva messo in allarme i tifosi rossoneri. Thiaw potrebbe non essere convocato a causa di una piccola contrattura. Confermati così i due centrali di difesa, Kjaer e Tomori.

Olivier Giroud, in lotta con Amir Rrahmani del Napoli in occasione della gara di andata dei quarti di finale di Champions League, vinta dal Milan per 1-0. KEYSTONE

Napoli

Pochi i dubbi anche per Luciano Spalletti, che col Verona ha ritrovato in campo il capocannoniere del campionato, il nigeriano Victor Osimhen.

Al posto dello squalificato Kim il tecnico del Napoli avrebbe scelto Juan Jesus, mentre per rimpiazzare l'altro squalificato (Anguissa), il 64enne si affiderà a uno tra Ndombele e Elmas. Simeone, acciaccato già nella gara di andata di San Siro, si è allenato prima in gruppo per poi staccarsi e continuare da solo. Sembra così che a ispirare Osimhen ci saranno Lozano e Kvaratskhelia.

I tifosi partenopei ricordano che stasera si giocherà la partita più importante del Calcio Napoli degli ultimi 97 anni: ad arbitrarla sarà Szymon Marciniak, il fischietto che lo scorso 18 dicembre ha diretto la finale di Coppa del Mondo tra Argentina e Francia.

Victor Osimhen in allenamento lunedì 17 aprile KEYSTONE

Inter

Stefan de Vrij lascia il campo durante la sfida contro il Monza, dopo essere stato toccato duro alla caviglia. KEYSTONE

Non è un segreto che mercoledì sera Inzaghi si gioca la panchina: non staccare il ticket per la semifinale a San Siro potrebbe lanciare la caccia al suo sostituto, colui che sarebbe incaricato di acciuffare il quarto posto in campionato e centrare la finale di Coppa Italia.

Inzaghi non potrà ancora fare affidamento su Skriniar (non conosciuti i tempi del rientro), mentre de Vrij ha lavorato un po' in modo personalizzato per un problema alla caviglia accusato col Monza. Anche D'Ambrosio non sta benissimo. Sembra dunque che il 47enne tecnico dei nerazzurri si affiderà ancora a Darmian, Acerbi e Bastoni in difesa, riproponendo la linea arretrata che non ha subito gol con Porto e già nell'andata col Benfica.