Il Bayern protesta per un clamoroso rigore non dato: «Un errore da bambini»

Un rigore evidente non fischiato per il Bayern Monaco? 10.04.2024

«Avremmo dovuto avere un altro rigore», ha affermato Thomas Tuchel ai microfoni di «Prime Video», dopo il pareggio del Bayern Monaco a Londra contro l'Arsenal (2-2) martedì sera nell'andata dei quarti di finale di Champions League.

«Avremmo potuto vincere, nel finale abbiamo avuto un'enorme occasione con Kingsley Coman (palo ndr.). E inoltre c'era anche un secondo calcio di rigore al cento per cento che non ci è stato concesso per un fallo di mano in area. Questi errori fanno male a questo livello», ha chiosato l'allenatore del Bayern, Thomas Tuchel, al termine del match.

In un'azione del secondo tempo, mentre l'arbitro aveva fischiato per la ripresa del gioco da fondo campo, il portiere dei Gunners David Raya aveva passato la palla al suo difensore, a quel punto Gabriel ha usato la mano per riposizionare la sfera e continuare l'azione.

«Diciamo ai nostri giocatori che è un errore da bambini, non si fischia nei quarti di finale della Champions League. È una nuova forma di regola, è incredibile», ha proseguito la sua critica il Mister tedesco.

«L'Arsenal è stato un ottimo avversario, anche i tifosi sono stati all'altezza della situazione, ma la prestazione dell'arbitro è stata sotto la media. Ora la situazione è chiara, chi vince la partita di ritorno passa il turno. Avremo bisogno dello stesso ambiente dai nostri tifosi, con lo stesso desiderio dei nostri giocatori, la stessa passione messa in campo oggi», ha valutato l'ex tecnico del Chelsea.

Kane: «Un errore stupido, ma chiaramente un rigore»

«Non è stata una partita facile, l'Arsenal ha una squadra molto buona, non sono in testa alla Premier League per caso. Ma per noi è un buon risultato in trasferta e spero che possiamo fare la differenza fra le mura amiche. È stata una partita intensa», ha detto Harry Kane, autore di un gol su rigore nel primo tempo, il suo 39esimo stagionale con la maglia del Bayern.

Anche per l'attaccante inglese, i bavaresi avrebbe dovuto ottenere un rigore sull'azione tra Raya e Gabriel. «Ok, è un errore stupido, ma è chiaramente un rigore. Questo è il calcio, è così», ha commentato anche il bomber della Nazionale dei Tre Leoni ai microfoni di «Prime Video» pochi istanti dopo il triplice fischio finale.

Nella partita di ritorno, «penso che forse saremo più aggressivi senza palla. Non avere i tifosi stasera è stato un po' duro. (...) Nei grandi match, devi prendere l'energia dei fan per andare avanti», ha spiegato a «TNT Sports» infine l'ex capitano del Tottenham, compagine londinese arcirivale dell'Arsenal.